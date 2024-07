Gratta e vinci, se il gioco da tavolo ti cambia la vita: 5 milioni, che bellezza

Gratta e vinci, meglio di qualunque altro gioco da tavolo sia mai esistito: meno imprevisti e molti più premi.

Gli imprevisti, la carta probabilità, le banconote colorate, il funghetto pedina che salta da una proprietà all’altra. Ammettiamolo: ognuno di noi avrà giocato, almeno una volta nella vita, al mitico Monopoli, il gioco da tavolo che ha lasciato un segno in diverse generazioni del secolo scorso. Creava dinamiche crudeli, spesso addirittura spietate, ma quanto era divertente?

Ed è proprio sull’onda di questa comprensibilissima nostalgia che in alcuni Paesi è stato lanciato, già da qualche tempo, il Gratta e vinci ispirato ad esso. Si chiama Monopoly, con la Y, come nel nome inglese del gioco, ma per il resto non ci sono differenze. Se non che la lotteria istantanea, a differenza della versione fisica, mette in palio soldi veri. Un sacco di soldi veri.

Lo sa bene Donna Osborne, la giocatrice 75enne della contea di Lancaster che, nei giorni scorsi, ha potuto assaggiare il potenziale di questo biglietto divertentissimo ed unico nel suo genere. Le è bastato comprare un tagliando di Monopoly Own It All per toccare il cielo con un dito e rivangare, forse, i bei tempi andati. Senza nostalgia, però, perché il Monopoli del presente le ha portato sicuramente più fortuna di quanto non possa aver fatto, in passato, il mitico gioco di società.

Gratta e vinci, meno imprevisti e più premi: che sballo questa versione del Monopoly

Una volta grattati, con calma e senza fretta, i simboli del biglietto che aveva appena acquistato, Donna ha subodorato che qualcosa di bello, bellissimo, stava per succedere.

Ha capito di aver vinto, ma non riusciva a credere che il suo premio fosse tanto ingente. Si è avvicinata al bancone, ha consegnato al cassiere il suo tagliando e gli ha chiesto: “È davvero quello che penso che sia?”. La risposta, qualche istante dopo, è stata “Sì”. Controllato il biglietto, il cassiere ha confermato i sospetti della signora Osborne, per cui a quel punto era ufficiale: Donna aveva appena vinto 5 milioni di dollari.

“Per poco non sono caduto”, ha rivelato il commesso del punto vendita presso il quale la signora si è servita. E lo crediamo bene, non capita mica tutti i giorni di imbattersi in un grattino così fortunato! Vale la pena sottolineare, infine, l’ottimo tempismo della dea bendata: la fortuna ha baciato la Osborne pochi giorni prima del suo compleanno e giusto in tempo per l’ultimo trattamento di radioterapia cui si è sottoposta per via del cancro al seno.