Lotto, triplo terno e vincita super: 100mila euro

Lotto, triplo terno e vincita super: tre colpi clamorosi che hanno regalato la bellezza di quasi centomila euro. Tutto è successo in una sola regione

E poi ci domandiamo come sia possibile che ancora oggi, il Lotto, sia uno dei giochi più amati dagli italiani nonostante abbia diversi anni di vita. Se continuerà a regalare le vincite che vi stiamo raccontando, siamo certi che non finirà mai di esistere.

Non si ferma mai: ad ogni estrazione riesce come sempre a regalare dei colpi importanti, di quelli che possono cambiare la vita di ogni giocatore. E noi ci domandiamo onestamente come tutto questo possa succedere: perché ok un ambo, ok un numero ritardatario, ma centrare un terno secco si una ruota (o addirittura, com’è successo, pure qualche quaterna) è qualcosa che va oltre l’immaginazione. Uno non riesce realmente a capacitarsi come tutto questo possa accadere. Eppure, accade.

Lotto, ecco il triplo terno

E tutto questo, così come viene raccontato da Agimeg.it, è successo in Campania, che in una delle ultime estrazione del Lotto si è resa protagonista di alcune vincite davvero clamorose. Di colpi che fanno letteralmente la storia di questo gioco. Ma andiamo con ordine, e scopriamo quello che, nel dettaglio, è successo.

La vincita più alta è stata realizzata a Boscoreale, in provincia di Napoli, grazie ad un terno (con i numeri 11-26-30) sulla ruota del capoluogo campano da 45.000 euro. La giocata in questo caso è stata di 10euro. Non è finita qui, ovviamente: “Ad Angri, in provincia di Salerno, vinti 22.500 euro per effetto di una giocata da 5 euro sul terno secco. Invece a Sarno centrato un terno da 18.000 euro sulla ruota di Venezia con una giocata da 4 euro”. Vincite per tutte le tasche, vincite con una giocata minima che cambiano la vita. Insomma, siamo qui di nuovo a cercare di capire come tutto questo possa realmente accadere. Eppure, accade. Tutto questo è il gioco del Lotto, signori!