Monaco-PSG, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Monaco-PSG è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, diretta tv e pronostici.

Pur non andando oltre un pareggio con il Rennes nell’ultimo turno di campionato, il PSG è rimasto ben saldo al comando della classifica della Ligue 1 e i punti di vantaggio sulla seconda sono addirittura diventati 11. Non serve possedere la palla di vetro, dunque, per sapere chi si aggiudicherà il titolo – anche – quest’anno: ancora una volta nessuno, in Francia, si è rivelato all’altezza dei parigini, che possono così dedicarsi anima e corpo alla Champions League, diventato ormai da tempo l’obiettivo numero uno.

Prima di concentrarsi sul match di ritorno con la Real Sociedad – l’andata è terminata 2-0 per gli uomini di Luis Enrique – il club della capitale francese sarà impegnato in una “classica” con il Monaco, che si è rifatto nuovamente sotto dopo un momento di appannamento. I monegaschi non brillano ancora in quanto a continuità ma grazie ai due successi, ottenuti entrambi in trasferta, negli scontri diretti con Nizza e Lens – due partite inframezzate dall’inopinata sconfitta interna con il Tolosa – hanno riconquistato il terzo posto, quello che dalla prossima stagione mette in palio un biglietto per la fase a gironi della “nuova” Champions League senza dover disputare i preliminari. Il club del Principato è cresciuto molto, soprattutto in termini di numeri offensivi, sotto la guida dell’allenatore austriaco Adi Hutter, sbarcato a Montecarlo quest’anno dopo alcune esperienza in Bundesliga con Eintracht Francofirte e Borussia Monchengladbach.

PSG imbattuto in trasferta

L’altra faccia della medaglia è rappresentata da una difesa che continua subire troppi gol: tra le prime 10 della classe è quella del Monaco la seconda retroguardia più battuta (34 gol).

Sarà dunque un bel problema tenere a bada l’attacco atomico del PSG (44 gol in 23 giornate), che tra l’altro in trasferta è ancora imbattuto (8 successi e 3 pareggi per i capitolini). Luis Enrique per la gita nel Principato ritrova Mbappé, assente contro il Rennes, e deve fare a meno solo di Sergio Rico, Kimpembe e Skriniar. Nel Monaco i forfait non sono affatto pochi: in mezzo al campo potrebbe pesare l’assenza di Zakaria, qualificato.

Come vedere Monaco-PSG in diretta tv e in streaming

La sfida tra Monaco e PSG è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Lo scorso novembre, al Parco dei Principi, finì 5-2 per il PSG, che andò a nozze contro una squadra sbilanciata offensivamente come il Monaco. Mbappé e compagni, che non vincono nel Principato dal 2020, dovrebbero riuscire a mettere fine al digiuno di vittorie in casa dei biancorossi in un match da almeno 3 gol complessivi.

Le probabili formazioni di Monaco-PSG

MONACO (3-4-3): Köhn; Magassa, Maripan, Salisu; Singo, Fofana, Magassa, Ouattara; Minamino, Ben Yedder, Golovin.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira, Hernandez; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Mbappé, Barcola.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3