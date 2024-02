Gratta e Vinci, quali sono i più vincenti da 3 e 5 euro

Gratta e Vinci, di tagliandi ce ne sono di tutti i gusti e per tutte le tasche. Ecco quelli più vincenti da 3 e 5 euro

Di Gratta e Vinci in circolazione ce ne sono per tutte le tasche. Da un euro fino a 25 euro se volete giocare uscendo di casa e andando a comprarne qualcuno al tabacchino. Ancora di meno importo se invece decidete di rimanere comodamente seduti a casa sul divano.

Sì, creando un account sul sito o sull’applicazione Sisal potete anche giocare con dei tagliandi che si possono acquistare solamente con dieci centesimi. Sì, avete letto bene: online è davvero possibile passare il tempo col gioco con una puntata minima che ovviamente non vi permetterebbe di vincere chissà quale somma, però vi potrebbe dare la possibilità di giocare ancora per un altro poco. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in questo caso è molto attenta a quelle che sono le richieste dei vari utenti, e sicuramente questo fatto è molto apprezzato. Ovviamente, anche tutti i tagliandi che si trovano in giro si possono trovare a casa davanti al computer o davanti al proprio smartphone.

Gratta e Vinci, ecco i più vincenti da 3 e 5 euro

Non è che si vince sempre, anzi, lo ribadiamo: è assai più semplice perdere che riuscire a portare a casa qualcosa quindi, il nostro consiglio è sempre quello di non giocare. Ma se proprio volete passare qualche minuto con il brivido di cambiare la vostra vita allora meglio stare attenti anche a quali Gratta e Vinci comprare, in questo caso vi andiamo a dire quali sono le probabilità di vincita di quelli da 3 e 5 euro.

Tra i biglietti che hanno un valore commerciale di 3 euro vi segnaliamo il Numeri Fortunati, che ha una giocata vincente ogni 6,78 tagliandi. E come potete capire da soli non sono poi così tante. Mentre per quanto riguarda i tagliandi che costano 5 euro – Il Miliardario è il più conosciuto tra questi – fin quando sarà in commercio occhio a Il Villaggio di Natale Light, che ha una probabilità di vincita media di 1 su 5,64. Fate in fretta, tra poco sarà tolto dal mercato. Almeno, se volete provarci una volta, fatelo con giudizio e non comprando uno che ha poche probabilità di vincita.