Gratta e vinci, che sbadato: una camionata di fortuna

Gratta e vinci, la fortuna lo ha aiutato non una, ma due volte: la storia di quest’uomo vi farà riflettere.

Diciamoci la verità: essere ordinati è una gran fatica. Implica un dispendio di energie non indifferente. Ed è per questo motivo che in alcuni angoli delle nostre case, spesso e volentieri, vige il caos più assoluto. Ma magari, il problema fossero solo le abitazioni. Anche tenere in ordine la nostra automobile, qualcuno provi a dire il contrario, è un’impresa in molti casi disperata.

Molti di noi, inutile negarlo, hanno l’abitudine di ammassare nel bagagliaio di tutto un po’. Tra capispalla e oggetti vari, brulicano nella maggior parte dei casi di roba inutile che non sappiamo dove altro mettere. E poi c’è chi, come l’uomo di cui stiamo per parlarvi, non riesce a tenere pulito neanche il sedile. Non quello del guidatore, naturalmente, ma quello del passeggero. Lui per la verità non guida una vettura tradizionale, bensì un camion: è un autotrasportatore. Lì di spazio per “conservare” cose ce n’è a volontà e, nel suo caso, non è stato propriamente un bene.

Zachary Clements di Buena Vista, in Virginia, ha rischiato grosso. Per fortuna le cose sono andate bene, ma c’è mancato tanto così che si facesse sfuggire dalle mani un’occasione irripetibile. Qualcosa che difficilmente sarebbe potuto accadere una seconda volta.

Gratta e vinci, la fortuna lo ha aiutato due volte

Qualche mese fa, secondo il racconto dei funzionari della Virginia Lottery, l’autotrasportatore aveva acquistato un Gratta e vinci. Aveva optato per un biglietto della serie Ca$h Corners Crossword da Sheltman’s Gas N Grocery, sulla 29th Street, nella speranza che quel grattini potesse contenere una somma in grado di dargli un po’ di respiro.

Era tornato sul suo camion, lo aveva appoggiato sul sedile del passeggero insieme ad un mucchio di altre cose e, poi, se n’era completamente dimenticato. Un giorno, di recente, mentre metteva ordine nel suo mezzo, lo aveva ritrovato. Aveva tirato fuori una monetina e aveva grattato la patina argentata, ignaro di quello che sarebbe accaduto da lì a breve.

In quel tagliando dimenticato c’erano 100mila dollari. Una camionata, è proprio il caso di dire, di fortuna, che rischiava di rimanere lì senza che l’uomo neanche sapesse di avere un tesoro sotto il naso. Meno male, allora, che la dea bendata gli è venuta incontro due volte. La prima, porgendogli quel biglietto vincente; la seconda, facendo in modo che lo ritrovasse in tempo perché si godesse la sua vincita.