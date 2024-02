Gratta e Vinci, nuovo tagliando con premio massimo da 500mila euro

Gratta e Vinci, nuovo tagliando immesso in commercio dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il premio massimo è di 500mila euro

Un nuovo tagliando in circolazione. Così ha deciso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con apposita determina. Ogni tanto, da quelle parti, fanno la scelta di avvicinare i clienti e gli utenti con dei nuovi biglietti. Succede soprattutto nei periodi di festa, soprattutto quando si avvicina il Natale, visto che in quel momento un poco tutti decidono di sfidare la sorte comprando qualche biglietto e sognando il colpo grosso. Magari quando si è in compagnia, e tutti decidono di tentare di cambiare la propria vita. Succede a pochi eletti, pochissimi, ma succede.

In questo caso però non ci sarà la possibilità di andare a comprarlo direttamente al tabacchino o in una qualsiasi ricevitoria. Il nuovo biglietto che si trova in “giro” è giocabile solamente online. Sono molti quelli che ormai decidono di acquistare un Gratta e Vinci in questo modo, senza andare in giro e magari stando comodamente seduti a casa sul proprio divano immaginando di cambiarlo, di comprare una nuova tv, di cambiare macchina. E c’è da dire che anche in questo caso a qualcuno il colpo riesce.

Gratta e Vinci, ecco il nuovo biglietto

Bene, fatto un giusto preambolo e spiegando che, quindi, il nuovo biglietto si può comprare solamente online, andiamo a vedere come si chiama, quanto costa, e soprattutto quanto dà come premio massimo di vincita. Allora, il nuovo Gratta e Vinci si chiama ‘Forza 100 200 Lit‘. E il costo di ogni singola giocata è di 5euro.

Il premio massimo come avrete capito – e così come tutti i biglietti che hanno questo costo – è di 500mila euro. Una enorme somme. “La versione “online” è presente sul sito del concessionario e su quelli dei punti vendita a distanza. La versione “mobile” è accessibile: a) mediante connessione al sito mobile del concessionario ed al sito mobile del punto vendita a distanza, ove disponibile; b) mediante l’utilizzo di apposita applicazione software da scaricare sul proprio smartphone”. Questi sono i modi per giocare, così come spiega l’ADM. Da provare, senza dubbio: di solito i nuovi biglietti un colpo importante lo danno quasi subito. Ma non esagerate. Si perde sempre alla fine, inutile girarci intorno.