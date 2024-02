Berrettini, la storia si ripete: la verità è in quella foto

Berrettini, ci sembra di avere già assistito a questa stessa scena. La verità è nascosta all’interno di quella foto.

Prima era solo un’indiscrezione. Una notizia potenzialmente priva di qualsivoglia fondamento. Pezzo dopo pezzo, però, sta venendo fuori un puzzle che sembrerebbe coincidere con le parole che avevano scatenato, qualche giorno fa, il panico più totale.

Santo Pirrotta, a Citofonare Rai2, subito dopo l’oroscopo di Simon & The Stars e il riferimento ai problemi di cuore dell’Ariete, aveva sganciato in diretta una vera e propria bomba. Aveva rivelato, cioè, che ci sarebbe un po’ di maretta tra Matteo Berrettini e Melissa Satta. Non avevamo dato troppo peso alla cosa, per la verità. Ci sembrava del tutto normale che il tennista e la showgirl stessero trascorrendo qualche giorno lontani l’uno dall’altra, essendo lui impegnato in campo e in palestra al fine di tornare a giocare quanto prima.

Col passare delle ore, tuttavia, gli indizi a sostegno di questa tesi sono proliferati. E ci è sembrato, per certi versi, che la storia si stia ripetendo. Proprio due anni fa, di questi tempi, il popolo dei social si accorgeva che qualcosa non andava tra il finalista di Wimbledon 2021 e la sua fidanzata di allora, la collega Ajla Tomljanovic. I due innamorati avevano smesso di seguirsi su Instagram e lei, addirittura, aveva cancellato tutte le foto di coppia presenti nella sua gallery. Un segnale inequivocabile.

Berrettini-Satta, indizio schiacciante: silenzio totale

Non è accaduto nulla di tutto ciò. Non ancora, per lo meno, sebbene la Satta non ci sembri comunque il tipo che fa questo genere di cose. C’è qualcosa, però, che ci ha allarmati in egual misura. Perché questo no, non è proprio da lei.

Berrettini, qualche ora fa, dopo un lungo periodo di silenzio, ha postato tre foto in cui lo si vede alle prese con il lavoro con il nuovo coach Francisco Roig e con la palestra. La bella Melissa è molto attiva sui social e, da un anno a questa parte, non ha mai mancato di mettere like o di commentare i post del suo fidanzato. Stavolta, invece, il buio più totale. Non un pollice insù, non un cuore, niente di niente insomma.

Diverse ore sono trascorse da quando Matteo ha postato quelle foto, motivo per il quale l’ex velina di Striscia la notizia le avrà sicuramente viste. Potrebbe quindi avere deliberatamente deciso, a questo punto, di ignorarle. E se non è una prova schiacciante questa, diteci voi di cosa si tratta…