Rivoluzione panchine: “Gasperini al Napoli e Allegri all’Inter”

Per il post-Mazzarri il Napoli starebbe seguendo Gian Piero Gasperini: tante panchine rischiano di saltare nel prossimo campionato.

Il giornalista Fabio Santini ha svelato alcune interessanti indiscrezioni a proposito dei progetti di campi di allenatori in Serie A. Intervistato ai microfoni di TvPlay, il giornalista si è detto sicuro che il Napoli possa aver già contattato Gasperini.

⁠“Pioli non andrà al Napoli“, ha esordito Santini. “Mi risulta che De Laurentiis abbia già contattato e che Gasperini abbia dato il suo assenso: potrebbe essere lui il nuovo allenatore del Napoli. Pioli rimarrà al Milan se dovesse vincere l’Europa League. In caso contrario i rossoneri vorrebbero arrivare a Conte“.

“Ma arrivare a Conte è difficile“, ha continuato il giornalista. “Se non è fantacalcio, vuol dire che Cardinale ha trovato l’accordo con il fondo arabo o sta per vendere il Milan. Anche Ibra vuole Conte. Thiago Motta, invece, è seguito anche dal Barcellona. A quanto pare l’allenatore del Bologna ha già chiesto tre giocatori ai blaugrana: Chiesa, Zirkzee e Dimarco”.

Secondo Fabio Santini, la Juventus non aveva previsto che Allegri potesse lottare per lo Scudetto: nelle intenzioni di Giuntoli andava sostituito. “Allegri non era nel progetto di Giuntoli, che invece puntava a Spalletti. Poi Spalletti è andato in Nazionale ed è finita lì. Mi risulta che a Liverpool stanno pensando di presentare un’offerta a Spalletti dopo gli Europei“.

“Giuntoli sta lavorando da Giuntoli, Alcaraz è un grosso acquisto. Ma l’ex dirigente del Napoli ha fatto anche un altro grande acquisto: Barido. Giuntoli vuole costruire una squadra sul suo modello e vuole un allenatore che abbia un profilo simile a quello di Thiago Motta. Pure Gudmundsson gli piace. Potrebbe anche andare alla Juve”.

Allegri via e Gasperini al Napoli: “Max potrebbe finire all’Inter…“

Secondo Santini alla Juve stanno ragionando su un possibile rinnovo di Allegri, ma l’allenatore avrebbe altri progetti: “Lui sogna di vincere lo Scudetto e di andarsene dalla Juve. Se il campionato dovesse vincerlo la Vecchia Signora, Inzaghi salterebbe… E allora Allegri potrebbe finire sulla panchina dell’Inter“.

Alla Roma invece potrebbero prendere Palladino. “Ma bisogna vedere se De Rossi resterà. La Roma segue anche Pioli. Palladino potrebbe essere un’ipotesi anche in ottica Atalanta”.

Santini ha poi aggiunto che la Juve potrebbe perdere Bremer: “Lo United farebbe follie per il brasiliano, e la Juve si siederebbe al tavolo per non meno di 60 milioni di euro. Con la possibile partenza di Bremer, Scalvini diventerebbe l’obiettivo numero uno di Giuntoli”.