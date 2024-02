Gratta e vinci, dolcetto o scherzetto fuori stagione: che delusione

Gratta e vinci, lo scherzo al contrario è stato proprio una gran bell’idea. Loro, però, non ne sono stati molto felici…

Certe volte lo si fa per caso. Perché attirati da una grafica accattivante, magari, oppure perché guidati dall’istinto. In questo caso, non è accaduto nulla di tutto ciò. La protagonista di questa storia si è recata di proposito in un certo posto per comprare dei Gratta e vinci. Quindi, come direbbe Machiavelli, è stata in un certo senso artefice del proprio destino.

La donna in questione abita nel Mississippi, più precisamente a Tupelo. Gioca più o meno regolarmente e, nello scorso mese di novembre, si è recata presso una stazione di servizio nella contea di Lee per fare rifornimento, appunto, dei tagliandi a lei tanto cari. Non sapeva per quali valesse la pena optare, però, motivo per il quale si è guardata un po’ attorno, prima di decidere. E quando, la donna che era in fila davanti a lei, ha comprato dei grattini, ha pensato che tanto valesse puntare su dei biglietti di quella stessa serie.

Ha quindi preso fra le mani il tagliando della serie Jackson, del valore di 20 dollari, che prometteva un premio massimo del valore di 1 milione di dollari. Non lo ha grattato subito. Si è recata al lavoro e lo ha recuperato dalla borsa solo qualche ora dopo. Senza sapere che la sua vita stava per cambiare.

Gratta e vinci, meglio i biscotti o 1 milione di dollari?

Quando ha rimosso la patina argentata dal suo bel Gratta e vinci, per poco non ha perso i sensi. Nessuno aveva mai vinto ancora il premio massimo in palio a quella nuova lotteria istantanea e non riusciva a credere di essere la prima. Sì, perché sotto quei simboli e numeri si nascondeva, appunto, 1 milione di dollari.

“Ho detto ai bambini che avevo una sorpresa da raccontare loro una volta tornati a casa”, ha raccontato ai funzionari della Lotteria quando si è recata a riscuotere la sua vincita. Ha fatto loro uno scherzo, in poche parole, al contrario. Prima ha detto loro che aveva vinto un milione di dollari. Dopodiché, ammettendo di aver mentito, ha consegnato loro dei biscotti.

“Sono rimasti delusi”, ha raccontato divertita. E poi, finalmente, ha dato loro la lieta novella ammettendo che era tutto vero. Che c’erano i biscotti ma che c’era anche un premio niente male da riscuotere il prima possibile. Un dolcetto o scherzetto fuori stagione ma senz’altro riuscito.