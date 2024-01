Gratta e Vinci, il sogno si realizza: Turista per Sempre

Gratta e Vinci, crediamo sia il sogno che si realizzi: Turista per Sempre. Ecco dove è successo e cosa può fare adesso

Pensiamo sia il sogno che si realizzi. Grattare un tagliando e scoprire di diventare realmente un Turista per Sempre. Perché questo particolare biglietto, che ormai da diverso tempo è in circolazione, permette appunto non solo di ricevere immediatamente una somma importante di denaro (300mila euro), ma anche di ricevere quello che è un vitalizio di 6mila euro al mese per 20 anni. Più altri 100mila euro alla fine, come bonus. Per chiudere. Bello.

Il totale della vincita è di 1milione e 936mila euro. Ed è la somma che ha portato a casa così come racconta Agimeg.it un fortunato uomo di Brescia. Chissà come si è sentito in quel momento, quando ha capito realmente di essere riuscito nel proprio intento. Con 5 euro investiti, sì il Turista per Sempre è quello che regala, con questa somma, la vincita massima più alta (di solito quelli che costano 5 euro ne danno 500mila come vincita massima) ha visto la propria vita stravolta.

Gratta e Vinci, ecco quello che può fare adesso

Una vincita “diluita” nel tempo. E forse è la cosa migliore in alcuni casi, soprattutto per quelli che non riescono a trattenersi e sappiamo benissimo come il rischio sia altissimo in questo caso. Ma c’è anche un’altra possibilità per l’uomo che è riuscito a fare il colpo della vita, vale a dire quello di poter incassare immediatamente e senza aspettare tutto questo tempo la vincita.

Sì, potrebbe incassare i quasi 2milioni di euro tutti in un colpo, perdendo però il significato del Gratta e Vinci stesso. Noi saremmo propensi (forse eh, purtroppo non abbiamo mai provato questa sensazione) a prenderci i soldi nel corso del tempo, goderseli davvero: ma voi ci pensate? Sei mila euro al mese per vent’anni. Sì, in questo modo si sarebbe davvero turisti per sempre. Infine, per ribadire inoltre il concetto dello scorso anno: la vincita è stata piazzata in Lombardia, che si conferma come una delle più fortunate. Nel 2023 ha avuto 13nuovi milionari.