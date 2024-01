Sinner, superiore a tutti: “Meglio di Valentino Rossi e di Federica Pellegrini”

Jannick Sinner è oggi riconosciuto come uno dei migliori tennisti italiani di sempre, ma ha già dimostrato di essere superiore a tutti gli atleti della sua generazione.

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato ai microfoni di TvPlay delle vittorie di Sinner e della sua qualità come tennista. Per Biasin, il giovane Sinner è già superiore a chiunque altro, almeno rispetto alla storia del tennis italiano. “Ci sono due correnti di pensiero: chi definisce Sinner un marziano e chi minimizza dicendo che ha vinto soltanto uno slam“, ha sintetizzato l’intervistato.

Secondo Biasin, però, la verità è un’altra: “Io ritengo che diventerà, senza troppo sforzo, il più grande tennista italiano di tutti i tempi. Probabilmente lo è già ora. Era un talento precoce, e chi capisce di tennis già sapeva che sarebbe arrivato in alto. Con questo talento ci nasci. Se avesse deciso di proseguire con lo sci, magari sarebbe tra i migliori dieci sciatori. Credo che Sinner sia superiori a tutti gli altri atleti perché ha una spiccata attitudine sportiva“.

“Lui ha una mente applicata allo sport“, ha continuato Biasin. “E infatti oggi non sta pensando a festeggiare ma è già concentrato sul Roland Garros. Quando parlavo di Sinner cinque anni fa ero convinto che sarebbe stato il futuro sportivo italiano e la gente mi prendeva per matto”.

Biasin ha poi ricordato di aver visto grandi campioni dello sport come Alberto Tomba, Valentino Rossi, Federica Pellegrini e via dicendo. In questo senso crede Sinner può essere un campione di altra caratura. “Penso che arriverà presto a essere uno dei migliori sportivi italiani di tutti i tempi”.

Sinner criticato a priori: “Superiore a tutti, anche a Valentino Rossi“

“Dopo l’Australian Open, dove aveva cambiato anche allenatore, in molti dicevano che Sinner era un tennista con dei limiti e che Alcaraz era su un altro pianeta“, ha aggiunto Biasin, “ma invece ora ha dimostrato di essere superiore e tutti lo devono riconoscere”.

“Quando sei un atleta singolo, gioie e dolori sono soltanto tue, a differenza di un calciatore. Il nuotatore o il tennista magari si allenano otto ore al giorno e non vincono nulla: quello è l’aspetto complicato da reggere a livello mentale. E Sinner in questo eccelle”.

Infine Biasin si è concesso una battuta sul calcio, concentrandosi sul prossimo derby d’Italia. “Ieri sera non è stata cucita nessuna stella, domenica c’è una partita fondamentale che rischia di essere decisiva, anche se siamo solo a febbraio. L’Inter dà un’idea di solidità anche quando non gioca la sua miglior partita. Ieri sera ha vinto una partita di combattimento. E l’Inter ha portato a casa tre punti molto importanti”.