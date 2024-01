Chelsea-Aston Villa, Fa Cup: streaming, formazioni, pronostici

Chelsea-Aston Villa è una partita valida per il quarto turno di FA Cup e si gioca venerdì alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Distante e anche troppo dalle zone che contano della classifica, il Chelsea per cercare di vincere qualcosa quest’anno deve cercare di arrivare in fondo alle coppe. In quella di Lega la squadra di Pochettino ha conquistato la finale distruggendo il Middlesbourgh in semifinale. Adesso i Blues londinesi vogliono cercare in tutti i modi di prendersi il quinto turno di Fa Cup contro un Aston Villa, quello di Emery, che invece sogna il colpo grosso.

In questo momento il Chelsea sta bene, è evidente: l’allenatore argentino ci ha messo un poco a trovare la giusta quadra per la sua squadra ma pare ci sia riuscito: sono quattro le vittorie nelle ultime cinque uscite per i Blues, capace di vincere anche delle partite importanti in campionato. C’è fiducia, in poche parole, una fiducia che si vede in campo con delle prestazioni molto vicine a quello che è lo standard che una squadra del genere può avere, e che tutti si aspettavano.

Facile, almeno all’apparenza. Ma sappiamo che non è così per diversi motivi. Il primo, quello più importante, è che Emery all’Aston Vila sta facendo qualcosa di magico. Una stagione davvero importante per la truppa ospite, con un tecnico che poi sappiamo benissimo come si esalti in partite da dentro o fuori. Lo spagnolo da match del genere riesce sempre a tirare qualcosa in più sia dai suoi uomini sia da lui stesso. Quindi per il Chelsea il compito è tutt’altro che agevole. Però, siamo convinti di una cosa: nessuno vuole il replay – sì in caso di parità si giocherebbe di nuovo la partita – quindi finirà entro i 90minuti. Con una squadra che parte decisamente favorita.

Come vedere Chelsea-Aston Villa in diretta tv e streaming

La gara di FA Cup Chelsea-Aston Villa, in programma giovedì alle 20:45, in Italia sarà trasmessa da DAZN. I diritti della competizione sono in possesso della piattaforma di streaming che ha anche quelli della Serie A, della Liga e di Europa League e Conference. E il match di Stamford Bridge sarà possibile seguirlo appunto così.

Il pronostico

Una gara che non avrà il replay, con il Chelsea che sta bene e che sicuramente si prenderà una bella vittoria per accedere al quinto turno della Fa Cup. Match da almeno una rete per squadra e quindi anche almeno con tre reti complessive. Ma andranno avanti i Blues, che essendo lontani in campionato dalle zone che contano sognano di riuscire a portare a casa qualche trofeo.

Le probabili formazioni di Chelsea-Aston Villa

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Disasi, Badiashile, Colwill, Chilwell; Caicedo, Fernandez; Madueke, Gallagher, Palmer; Broja.

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Moreno; Bailey, Luiz, Kamara, McGinn; Watkins, Duran

POSSIBILE RISULTATO: 2-1