La rinascita di Dybala come trequartista: “Mourinho lo gestiva malissimo”

Paulo Dybala potrebbe tornare al ruolo di trequartista puro: Daniele De Rossi potrebbe infatti schierarlo dietro Romelu Lukaku o, addirittura, dietro due punte.

Andrea Agostinelli, ex calciatore e allenatore italiano, è intervenuto ai microfoni TVPlay per parlare di come De Rossi potrebbe sfruttare Paulo Dybala, riconsegnandolo al ruolo da trequartista. Secondo Agostinelli, Mourinho ha gestito male molti giocatori, e di certo non ha reso la vita facile a Dybala.

“Nessuno pensava all’esonero di Mourinho“, ha esordito l’intervistato. “Io ero convinto che il divorzio arrivasse ma a fine stagione. Poi però sono andato a vedere alcuni numeri… E i numeri dicono sempre dicono la verità indipendentemente dal gioco della squadra. In 96 partite ha avuto 1,60 punti di media. E c’è un altro dato ancora più significativo: nei 34 big match giocati ha fatto 8 vittorie, 8 pareggi e 18 sconfitte“.

Per Agostinelli Mourinho ha anche gestito male il gruppo: “Si è inimicato molti giocatori e non ha offerto uno spettacolo all’altezza di questa piazza. Di certo, poi, almeno secondo me ha pesato un rapporto con i giocatori andato sempre più in difficoltà di un allenatore che accusa sempre la squadra, un altro tecnico non si sarebbe mai permesso di criticare la rosa dopo le varie sconfitte. Poi per esempio è stata assurda la gestione in campo di Dybala che doveva rincorrere gli avversari nonostante la precaria condizione fisica“.

Dybala di nuovo protagonista e trequartista: “Con Mourinho la Roma giocava il calcio più brutto della Serie A“

Per l’intervistato non è stato il derby perso a portare all’esonero di Mourinho. “La dirigenza con le sue dichiarazioni nel corso del tempo si è sentita in qualche modo sempre attaccata. Mi metto nei panni di una società che paga profumatamente un allenatore e ogni volta deve sentirsi che la rosa non è adeguata“.

“Poi bisogna essere onesti”, ha proseguito l’intervistato, “la Roma con Mourinho ha giocato un calcio tra i più brutti della Serie A senza una chiara identità. La società ha investito sulla sua conduzione tecnica per valorizzare la rosa ma è rimasta delusa”.

Infine Agostinelli ha parlato del Napoli: “Il problema del Napoli è che ancora si parla dell’anno scorso, è stata una stagione irripetibile. Rudi Garcia ci ha messo del suo ma anche i calciatori, mentre Mazzarri ha fatto una mossa intelligente. E’ entrato in punta di piedi, ha visto che il problema era anche di testa e ha continuato sul 4-3-3 anche se non è il suo modo di giocare. Non vedendo miglioramenti adesso tornerà a fare il 3-5-2 o 3-4-2-1 anche per la presenza di Kvaratskhelia”.