Australian Open in love: Melbourne afrodisiaca, quanti baci dietro le quinte

L’Australian Open si conferma lo Slam più romantico dell’anno: dietro le quinte il cuore batte forte come non mai.

Se ad un tratto decidessimo, per un motivo non meglio precisato, di stabilire quale tra i quattro Slam sia il più romantico in assoluto, sapremmo già quale premiare. E no, a vincere non sarebbe il Roland Garros, seppur si giochi, come noto, nella città dell’amore. Ce n’è uno che fa battere ancor più forte il cuore dei tennisti in gara.

Ci riferiamo all’Australian Open, dietro le cui quinte ne succedono, ogni anno, di tutti i colori. L’edizione 2022 del Major di Melbourne, al momento, detiene il record assoluto in termini di tasso di romanticismo. Segno che la città che lo ospita, evidentemente, è un po’ afrodisiaca. Nove mesi dopo lo Slam, che era stato vinto da Rafael Nadal, molti dei campioni dei due circuiti si erano dati appuntamento, per così dire, nel reparto di Ostetricia. I primi a diventare genitori erano stati Gael Monfils ed Elina Svitolina, che nel mese di ottobre aveva dato alla luce la loro primogenita, chiaramente concepita, calcoli alla mano, dietro le quinte degli Australian Open.

In quello stesso giorno, Daniil Medvedev, secondo finalista del Major australiano, teneva la mano alla sua Daria, in procinto di partorire. Il sospetto, alimentato da queste coincidenze, era stato del tutto legittimo. È inevitabile, alla luce di ciò, pensare che a Melbourne, tra un match e l’altro, ci si diverta un sacco. E i video circolati nelle ultime ore sembrerebbero, in effetti, testimoniarlo.

Cuori e batticuori all’Australian Open

È improbabile che anche loro abbiano in cantiere un bebè, concentrati come sono sul tennis e sugli obiettivi che sperano di centrare. Ciò nonostante, Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa ci stanno restituendo l’immagine di un amore bellissimo ed estremamente romantico. Che ci ha anche ricordato, per certi versi, i tempi della love story tra Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tennis (@tennischannel)

Il greco e la spagnola fanno tutto, ma proprio tutto, insieme. Sono inseparabili, nel vero senso della parola. Le immagini che stanno circolando sul web rivelano quanto belli ed affiatati siano e quanto si supportino l’un l’altra dietro le quinte di un appuntamento così importante e carico di tensioni ed aspettative.

Camminano lungo i corridoio del Melbourne Park mano nella mano, si abbracciano, si baciano, fanno addirittura stretching e fisioterapia insieme. Si coccolano persino durante il defaticamento, facendo tesoro di ogni istante trascorso insieme. Una coppia bellissima, dunque, in perfetta sintonia, che sta facendo sognare ad occhi aperti il popolo dei social.