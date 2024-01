Vlahovic torna grande: “Menomale che non si è fatto lo scambio con Lukaku

Dopo la doppietta contro il Sassuolo, i tifosi della Juventus hanno riscoperto il valore di Vlahovic e guardano ora senza rimpianti al mancato scambio con Lukaku.

L’ex attaccante della Juve e della Nazionale italiana Fabrizio Ravanelli è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare di lotta Scudetto e della riscossa di Duran Vlahovic. Il primo argomento trattato dall’intervistato è stato però l’esonero di Mourinho.

“Secondo me Mourinho non paga i risultati ma probabilmente l’atteggiamento di una squadra apparsa spesso molto nervosa“, ha detto Ravanelli. Per l’ex attaccante bianconero, la proprietà della Roma ha licenziato lo Special One anche per questioni extra-calcistiche. “Una società così importante come la Roma, con un brand in crescita, non ha gradito certi comportamenti del tecnico e dei giocatori”.

“Dentro al campo succedono tante cose. Per la Roma Mourinho è stato il bene e il male, ma è stato messo troppo alla gogna nei momenti di difficoltà. Si può discutere se la sua squadra giocasse bene a calcio ma ha comunque avuto raramente a disposizione i migliori della rosa“, ha continuato l’intervistato.

Per Ravanelli, comunque, il calcio italiano perde un grande allenatore. “L’ultima partita contro il Milan, però, la Roma non è mai scesa in campo. L’emblema della situazione difficile è il primo goal subito con ben otto giocatori in area che hanno concesso il tiro ad Adli. Quel goal lì mi ha fatto capire che la Roma non c’era più e che si sarebbe fatto fatica ad andare avanti”.

Mancato scambio Vlahovic-Lukaku: “Una fortuna per la Juve”

Poi Ravanelli, che ultimamente era stato severo nei confronti di Vlahovic, ha voluto elogiare le ultime prestazioni dell’attaccante serbo. “Vlahovic ha grande qualità, è uscito da una situazione difficile e doveva ritrovare quella serenità che gli permetteva di arrivare sulla palla consapevole di essere un calciatore forte. Ricordo ad esempio l’impatto che aveva avuto nel primo periodo in cui era arrivato in bianconero facendo goal incredibile”.

Secondo l’intervistato, si tratta anche di destino: alcuni giocatori riescono a cambiare la loro storia all’improvviso, grazie a una reazione emotiva o a un salto inaspettato di qualità. “Quando si vuole restare in una squadra spesso si vanno a tirare fuori quelle qualità anche inaspettate. Il mancato scambio Vlahovic con Lukaku può essere la fortuna sia della Juventus che del giocatore stesso”.

Poi l’intervistato ha detto la sua sul gioco del giovane Yildiz: “Yildiz è un predestinato, credo sia nata una stella. Ogni qualvolta che stoppa la palla ha sempre un controllo orientato in avanti per andare a fare goal… ha qualità, dribbling, velocità e un tiro micidiale”.