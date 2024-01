Gratta e Vinci, il 20X gran moltiplicatore: bella vincita

Gratta e Vinci, il 20x è un gran moltiplicatore e regala una bella vincita. Il colpo è quello “massimo”, anche se ci si poteva aspettare di più

Nel corso delle festività natalizie sono state diverse e anche belle importanti, alcune, le vincite che i Gratta e Vinci hanno regalato agli appassionati. Numeri che fanno capire come gli italiani siano amanti di questo gioco. E come ogni anno, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cavalcando l’onda, ha anche messo a disposizione degli utenti nuovi tagliandi. Insomma, il Gratta e Vinci è uno di quei giochi che non morirà mai.

Anche perché, oltre i premi milionari – così come vi abbiamo raccontato sono 65 quelli che nel 2023 hanno grattato un biglietto del genere – vengono regalati moltissimi premi diversi, di minore entità, che però vuoi o non vuoi sono un aiuto. Non solo quello del costo stesso del tagliando, che molto spesso si trova e che quindi ti dà almeno, per chi vuole investire di nuovo, una seconda possibilità di sognare, ma anche premi da mille euro in poi. O cinquecento, che vuoi o non vuoi sono comunque bei soldi in questo momento.

Gratta e Vinci, 1.000 euro con il 20X

E sono stati proprio mille euro quelli che un fortunato uomo – così come riportato da Agimeg.it – ha vinto con un tagliando 20X, uno che sta prendendo piede. Dal costo di 5euro, il moltiplicatore massimo è proprio quello che dà il nome al biglietto in questione. Ed è quello che trovato il fortunato vincitore, che ha acquistato il biglietto nella Tabaccheria Romano T Vape Shop di via Brescia 25 ad Albenga, in provincia di Savona.

Nel suo Gratta e Vinci ad un certo punto ha trovato appunto il moltiplicatore massimo e facendo un rapido calcolo mentale, non ci vuole la calcolatrice in questo caso, ha trovato la somma di 50euro. Che appunto, moltiplicata per venti volte la posta, ha regalato una bella vincita di mille euro. Questo è uno degli ultimi colpi del 2023, mentre ancora non ci sono stati colpi assai importanti in questo anno che ormai da 10 giorni è iniziato. Ma non ci vorrà molto tempo, siamo certi di questo.