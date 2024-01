Di Gregorio destinato a una big: “Vorrebbe l’Inter”

Michele Di Gregorio è stato fermato da una forte contusione muscolare alla coscia sinistra, ma il peggio è stato scongiurato: il portiere dovrebbe tornare tra un mesetto.

Carlo Alberto Belloni, procuratore di Di Gregorio, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare dei tempi di recupero del suo assistito e del futuro che il ragazzo sogna dopo essersi messo in mostra come uno dei portieri più talentuosi della Serie A con il Monza.

⁠Belloni ha parlato del brutto scontro di gioco subito da Di Gregorio durante la partita contro il Frosinone. “Abbiamo subito organizzato un check di controllo a Barcellona, ma per fortuna è andato tutto bene. C’è una forte contusione al vasto mediale ma non ci sono lesioni. Dovrebbe rientrare tra circa un mese, saltando tre o quattro partite. Non penso che il Monza andrà a intervenire sul mercato: ci sono quattro portieri in rosa e ritengo che attualmente giocherà Sorrentino”.

Di Gregorio ha detto di star bene al Monza, ma il suo procuratore non chiude a un trasferimento a fine stagione: “Del domani non c’è certezza. Nel calcio le cose cambiano molto velocemente ed è innegabile che Di Gregorio stia facendo molto bene. Siamo concentrati sul Monza e sul finire bene il campionato. Poi, arrivati a fine stagione, valuteremo cosa fare insieme alla società”.

Il futuro di Di Gregorio: “Umanamente è ancora legatissimo all’Inter“

“La Nazionale ha tanti portieri forti, ma Di Gregorio, guardando i dati, è tra i migliori del campionato“, ha continuato l’intervistato. “Quindi tutti si chiedono il perché di una mancata convocazione con gli azzurri: noi siamo a disposizione”.

Secondo Belloni il prossimo step per il portiere scuola Inter sarebbe trasferirsi in una big, magari italiana: “Con l’età che ha può avere la prospettiva di restare cinque o sei anni continuando nel suo percorso di crescita”, ha aggiunto l’agente del portiere del Monza. “Ci sono stati contatti anche con l’estero, ma stiamo valutando. Io la scorsa estate non volevo che si muovesse da Monza perché non era il momento giusto. Per queste ragioni abbiamo trovato in fretta l’accordo con Galliani. Ma Galliani non ha mai messo i bastoni tra le ruote a giocatori che hanno la possibilità di fare uno step di crescita nella loro carriera“.

“Di Gregorio dà sempre tutto per la maglia del Monza e il rapporto tra lui e il club è molto stretto, non andremo mai via litigando o facendo casini”, ha aggiunto l’intervistato.

Di certo il giovane portiere vorrebbe arrivare all’Inter: quello è il suo obiettivo dichiarato. “Io penso che oggi abbia le potenzialità per essere un portiere nerazzurro. In questo momento, però, non mi sento di dire che ci sia una squadra più avanti di altre, c’è stata qualche chiacchierata informale ma nulla più. Poi umanamente è ovvio che è rimasto legatissimo ai nerazzurri visto che è entrato nel settore giovanile quando aveva soltanto sei anni, poi ha fatto il capitano dai giovanissimi alla Primavera, vincendo tanti campionati. La sua è una storia che racconta un po’ quella di Walter Zenga”.