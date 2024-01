Estrazione Lotto oggi, 5 gennaio 2024 | Numeri in diretta

In diretta i numeri delle estrazioni del Lotto di venerdì 5 gennaio 2024. I risultati in tempo reale, con i numeri del 10eLotto e del Simbolotto.

L’estrazione di venerdì 5 gennaio del Lotto non sarà accompagnata da quella del Superenalotto. La ripartenza dell’estrazione straordinaria del Superenalotto è infatti stata slittata dopo la proroga decisa dal Governo riguardo al quarto appuntamento settimanale con il gioco.

L’estrazione straordinaria era stata introdotta a luglio scorso, per destinare fondi alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. Quella del Lotto, con 10eLotto e Simbolotto, avverrà regolarmente oggi 5 gennaio, mentre per quella del Superenalotto la partenza slitta il 12 gennaio.

In generale, dunque, la quarta estrazione del Lotto che ha caratterizzato molti mesi del 2023 è stata prorogata. La decisione di devolvere parte del ricavato alle zone colpite dall’emergenza in Emilia Romagna ha ottenuto grasso successo. E quindi è stata ufficialmente confermata anche per il 2024.

L’estrazione supplementare, che si tiene ogni venerdì e introdotta come un evento speciale, può dunque essere considerata come un nuovo evento fisso nel calendario settimanale del Lotto.

Per giocare al Gioco del Lotto è necessario compilare una schedina in formato cartaceo o digitale e poi scegliere da un minimo di un numero a un massimo di dieci compresi fra 1 e 90. Nella modalità online, i numeri possono essere selezionati manualmente, casualmente o sulla base delle combinazioni giocate in precedenza e salvate come preferite.

Estrazione Lotto oggi: 5 gennaio 2024

Per il Simbolotto si gioca su una ruota che cambia ogni mese: si tratta di indovinare 5 simboli. Il gioco è gratuito e dà accesso a una serie di premi aggiuntivi rispetto alle vincite previste per le classiche estrazioni del Lotto.

I giocatori possono tentare la fortuna nelle tabaccherie, nelle ricevitorie dei bar autorizzati e tramite i sistemi online. Ricordiamo che oggi sono in programma solo le estrazioni del Lotto tradizionale e del 10eLotto e del MillionDay.

Qui sotto troverete in TEMPO REALE a partire dalle 20:00 i numeri del Lotto, del 10eLotto e del Simbolotto appena disponibili (premere F5 per aggiornare).

Numeri del Lotto

BARI: 85 56 14 75 82

CAGLIARI: 68 13 19 71 69

FIRENZE: 51 58 29 14 22

GENOVA: 31 59 1 6 62

MILANO: 77 2 44 67 16

NAPOLI: 49 35 28 63 9

PALERMO: 28 9 34 79 46

ROMA: 62 60 88 5 19

TORINO: 51 63 12 78 27

VENEZIA: 6 2 60 87 89

NAZIONALE: 24 8 17 58 2

Numeri 10eLOTTO:

10eLotto: 2 – 6 – 9 – 13 – 14 – 19 – 28 – 31 – 35 – 49 – 51 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 – 68 – 77 – 85

NUMERO ORO: 85

DOPPIO ORO: 85 56

Simbolotto:

11-TOPI 36-NACCHERE 38-PIGNA 10-FAGIOLI 35-UCCELLO

Attenzione: come sempre, è vivamente consigliato, al fine di riscontrare eventuali vincite pregresse, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure sui siti Sisal.it e Lottomatica.it.

Per controllare i numeri estratti, si può visitare il sito ufficiale del gioco, quello Sisal.it o quello della Snai. In alternativa è possibile scaricare la app Lotto. Tutti i citati metodi permettono anche di verificare le eventuali vincite immediate.

Chi ha giocato in ricevitoria può usare l’opzione “Verifica schedina” sempre sull’app. Una volta attivata la funzionalità, bisogna solo inquadrare il codice QR presente in fondo alla ricevuta e l’applicazione restituirà immediatamente l’esito della giocata.