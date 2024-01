Gratta e Vinci, il 40 porta mezzo milione: ancora in quella regione

Gratta e Vinci, il 40 porta mezzo milione di euro. E di nuovo la vincita grossa è stata centrata in quella regione. Tutto incredibile

C’è una regione che, più delle altre, riesce a piazzare dei colpi importanti con i giochi dello Stato. Dai Gratta e Vinci al Lotto, passando per il Superenalotto e tutti gli altri che quotidianamente ti permettono al fronte anche di una spesa minima, di sognare il cambio di vita. Insomma, in Lombardia, per via anche di una questione statistica visto che è una delle regioni italiane più popolate, centrare una grossa vincita diventa più probabile di tutte le altre.

Ve ne avevamo già parlato in un altro articolo, e questo di adesso ne è un’ulteriore prova. Sì, perché come raccontato da Agimeg.it, un altro mezzo milione di euro è andato a finire proprio in quella regione del Nord Italia. A Cremona precisamente. Ma andiamo a vedere con quale tagliando è successo.

Gratta e Vinci, il colpo a Cremona

Il solito, inarrivabile, clamoroso, Miliardario. Sì, anche in questo caso a regalare la vincita massima ci ha pensato quel biglietto che ormai da un decennio a questa parte è entrato incredibilmente nel cuore degli italiani. Da quello iniziale, da 5 euro, siamo arrivati anche a quello da 20euro che permette di portare a casa anche 5 milioni di euro.

In questo caso la vincita non è stata così incredibile, ma è stata sicuramente una di quelle che rimarranno nella storia di questo gioco. Il fatto è successo a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, all’interno del centro commerciale CremonaDue. Un uomo di mezza età era entrato per comprare gli ultimi regali di Natale e mai immaginava che sarebbe uscito dall’attività con 500mila euro in tasca. “Ha comprato un biglietto e ha grattato subito, poi è venuto a dire che aveva vinto”, ha detto a ‘La Provincia’ Jessica Giorgi, dipendente dell’esercizio commerciale, di cui è titolare Sergio Compiani. “Nel 2018 – spiegano in negozio – è stata registrata una vincita di 100mila euro al Superenalotto, oltre ad altre vincite minori con il Gratta e Vinci, da 5mila e 10mila euro”. Però stavolta il colpo è stato enorme. Uno di quelli che non si dimenticheranno mai.