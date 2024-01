Gratta e Vinci, il colpo è da capogiro: si stava sentendo male

Gratta e Vinci, il colpo è da capogiro: dopo aver grattato la somma si stava sentendo male. E ci crediamo, visto che la vita è cambiata

Un 2024 che inizia col botto. Nel vero senso della parola. Sì, perché anche se la vincita è stata centrata ormai l’anno scorso, nel 2023, per vedere i soldi se ne parlerà in questo mese. Ma poco cambia, ormai quello che è fatto è fatto e non ci sono dubbi che il pagamento, visto che parliamo dello Stato, non vada a buon fine.

Sarà un anno speciale per il fortunato cliente della Tabaccheria del Mare di Misano Adriatico che si è portato a casa la vincita massima con un biglietto de Il Miliardario. Quella che cambia la vita, quella che ti fa pensare in grande e che ti stravolge tutti i piani. Perché un sacco di soldi così, possono anche farti smettere di lavorare per il resto dei giorni. Con un investimento giusto, che poi tutti pensiamo alla stessa cosa, ad una casa, magari in un città importante, si potrebbe vivere di rendita. Ma andiamo a scoprire quanto ha incassato il fortunato giocatore.

Gratta e Vinci, ha trovato i 500mila euro

La storia raccontata da Agimeg.it è stata tirata fuori da Arianna Aureggi, che gestisce il negozio insieme a Paolo. La stessa ha condiviso la notizia con grande emozioni, sottolineando come lo scorso 30 dicembre una cliente, nuova residente nella zona, con un biglietto da 5 euro è riuscita a portarsi a casa la vincita massima, vale a dire 500mila euro. Un sogno. Un colpaccio di quelli che passano nella storia. Appena ha grattato la somma, la signora ha avuto quasi un mancamento, tant’è che i proprietari del locale le hanno offerto un bicchiere d’acqua per paura che la stessa si potesse sentire davvero male.

“Arianna e Paolo – si legge su Agimeg – hanno deciso di mantenere la più stretta riservatezza sull’identità della fortunata vincitrice. “In passato, la nostra tabaccheria è stata teatro di altre vincite, ma mai di una cifra così elevata e mai con un Gratta e Vinci,” ha dichiarato a Chiamamicitta.it la signora Aureggi. “È stata un’emozione immensa anche per noi. Ora ci auguriamo solo che questi soldi siano spesi saggiamente”.