Gratta e Vinci, 100mila euro a Natale: ecco quello che ha fatto

Gratta e Vinci, ha centrato il colpo da 100mila euro a Natale. Ecco quello che ha fatto immediatamente dopo averlo scoperto

Un fine anno diverso. Magari di quelli sognati da tanto tempo e mai fatti. Un fine anno con 100mila euro in tasca. Anche meno, onestamente, visto che ci sono sulla stessa vincita le tasse da pagare. Però senza dubbio un sogno che si avvera.

Una bella storia, con una bella vittoria, la racconta come al solito Agimeg.it, l’agenzia di stampa italiana sul gioco. Il fatto è successo a Noventa Padovana, paesino in provincia di Padova ovviamente, dove una donna di mezza età ha centrato il colpo importante con un biglietto che, soprattutto nell’ultimo periodo, sta davvero spopolando. Ed è anche, visto che anche noi ve ne abbiamo parlato, uno di quelli che ha una bella e interessante percentuale di vincita. Le probabilità, con il New Tutto X Tutto infatti, sono abbastanza alte e possono anche essere prese in considerazione qualora voleste comprare un biglietto.

Gratta e Vinci, il colpo è da 100mila euro

Una donna di mezz’età si è recata presso la tabaccheria al Ponte del piccolo comune del padovano ed ha acquistato il tagliando dal costo di 5 euro. Ebbene, grattando il biglietto la signora di mezza età ha scoperto un numero vincente che gli ha permesso di centrate la bellissima vincita di 100.000 euro”. Questo si legge. E poi viene spiegato quello che la donna ha fatto pochi minuti dopo aver fatto mente locale e capire cosa fosse successo.

Ha ringraziato ovviamente i gestori del locale e poi è corsa a casa a raccontare quello che era successo ai propri familiari. Un sogno che si è avverato con un investimento minimo di 5 euro. La Dea Bendata questa volta ha voluto premiare una donna che chissà, magari non è nemmeno una giocatrice ma che se ha comprato quel tagliando si sentiva che qualcosa poteva succedere. Ed è successo.