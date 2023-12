Lotteria Italia, piovono premi: scopri se hai vinto i 10mila euro in palio ogni giorno

Lotteria Italia, continuano a piovere dei premi di 10mila euro che ogni giorno vengono messi in palio. Scopri se hai vinto

Scavallato Natale, adesso rimane solamente il primo giorno dell’anno e poi sarà solamente conto alla rovescia per il 6 gennaio, che come al solito è il giorno per l’estrazione della Lotteria Italia, quella che mette in palio ogni anno proprio dell’Epifania i 5 milioni di euro di premio massimo e una vagonata di premi minori che poi tanto minori non sono visto che la vita te la potrebbero cambiare ugualmente.

Quest’anno inoltre, come vi abbiamo raccontato già in diverse occasioni, la Lotteria Italia sempre attraverso il programma Affari Tuoi che va in onda ogni sera su Rai Uno, mette in palio un premio importante di 10mila euro. Una tabella di marcia che va aggiornata quotidianamente e della quale noi vi stiamo dando conto. Magari molti non lo sanno ancora, magari molti non sanno come controllare se il proprio biglietto è uno di quelli fortunati. E per questo ci pensiamo noi.

Lotteria Italia, ecco la tabella aggiornata

Insomma, ci siamo noi come detto prima. E nella tabella sotto potrete trovare tutti i tagliandi vincenti fino allo scorso 24 dicembre. E magari chissà, controllando bene, potreste trovare tra tutti i biglietti sotto, e c’è anche dove è stato venduto, uno che avete tra le vostre mani.

Sarebbe un inizio di anno perfetto. Quindi il nostro consiglio è di dare un’occhiata. E seguirci anche nei prossimi giorni, ci pensiamo noi ad aggiornarvi fino al prossimo 6gennaio, giorno segnato in rosso sul calendario. Non solo perché in Italia è festivo.