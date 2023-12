Mercato Juventus: “Giuntoli farà un nuovo tentativo per De Paul”

La Juventus non ha ancora trovato il centrocampista richiesto da Allegri: Giuntoli spera ancora di prendere De Paul in prestito, mentre si allontana Phillips.

Dario Pellegrini, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di TVPlay per parlare del mercato invernale della Juventus: gli obiettivi sono sempre Phillips, Hojberg e De Paul, ma sono tutti molto complicati.

Pellegrini parla di un momento di riflessione per la Juve. “Il club ha necessità di fare qualcosa a centrocampo durante il mercato invernale ma c’è un po’ di indecisione riguardo al profilo su cui puntare. Si è parlato tanto di Phillips, che sulla carta è il più facile da prendere. Pare però che il centrocampista sembra stia cercando un’altra sistemazione in Inghilterra. A certo punto la Juve è stata vicina al giocatore, oggi non lo so, perché la situazione si è attenuta“.

L’altro nome è Hojberg. “Lui spinge tanto per arrivare a Torino ma ha un prezzo alto. La Juventus non sembra in grado do poter soddisfare per il Tottenham. Quindi non escludo che la Juve a gennaio non faccia niente a centrocampo. Poi c’è un sogno che si chiama Sancho. Potrebbe diventare un’opportunità negli ultimi giorni di mercato però, nonostante i complicati rapporti col Manchester United, sarebbe un’operazione altrettanto onerosa”.

In quest’ottica, secondo il giornalista, la Juventus continua a pensare a Rodrigo De Paul. “Penso che la Juve farà un ulteriore tentativo per De Paul, che è il giocatore che piace di più ad Allegri. La dirigenza ha sempre cercato di andare incontro alle garanzie tecniche dell’allenatore. Allegri gli darebbe molto volentieri il benvenuto. In particolare se dovesse arrivare la cessione di Iling-Junior o altri giocatori”.

Juventus, mercato bloccato: “Un altro tentativo per De Paul…“

“A oggi la prospettiva di Allegri è semestrale“, ha continuato il giornalista, spiegando che non sono arrivate rassicurazioni sulla prossima annata. Nonostante il contratto in essere, Allegri potrebbe dunque lasciare a giugno. “La società gli ha chiesto di arrivare nei primi quattro posti, e a oggi è pienamente in corsa con questa rosa. Strategicamente non è sbagliato quello che dice Allegri, anche se c’è anche un gioco delle parti“.

“Se dovessero però arrivare degli acquisti che intaccano l’equilibrio che ha trovato in campo, meglio rimanere così e non mettere in dubbio alcune gerarchie”, ha continuato Pellegrini.

Alla fine, uno sguardo alle possibili cessioni. “Dicono che qualcuno si sia mosso con una richiesta d’informazioni per Vlahovic. L’agente ha avuto contatti in giro per l’Europa, ma di offerte ufficiali non ne sono arrivate. Se la situazione rimane queste la Juve è obbligata a valorizzare al meglio le sue caratteristiche, e a oggi non mi sembra stia accadendo. Ci sono delle grandi responsabilità anche del ragazzo così come di Allegri a livello tattico ma sarà una delle priorità a fine stagione. Il futuro di Vlahovic a gennaio sarà al 99,9% periodico ancora alla Juve”.