Gratta e Vinci, si avvera il sogno della casa: 300mila euro

Gratta e Vinci, ai avvera il sogno della casa con una vincita clamorosa. Il colpo è di 300mila euro. Ecco quello che è successo

Un sogno che si avvera. Uno di quelli che veramente sposta gli equilibri e fa cambiare la vita. Un sogno che molti hanno, moltissimi a dire il vero. E una donna operaia, madre di tre figli, come si legge su Agimeg.it, potrebbe realmente realizzarlo.

E questo come? Attraverso una vincita di quelle importanti con un Gratta e Vinci, uno di quelli che hanno regalato nel corso degli anni moltissime vincite e moltissimi sogni. Sì, Il Miliardario si conferma uno dei migliori, ed è per questo che è anche uno dei più amati da parte degli appassionati a questa lotteria istantanea. Perché la giovane donna di Cesena con i 300mila euro vinti con un tagliando da soli 5euro, potrà finalmente farlo avverare quel sogno. Tutto è successo presso il Bar Edicola “Oasi Blu” che si trova al Centro Coming di Cesena. E, come raccontato dai titolari, la donna in questione ha trovato il numero 41 e ha visto sotto che la vincita era appunto quella detta prima. Un sogno reale. Non uno di quelli nella notte.

Gratta e Vinci, Il Miliardario ancora protagonista

La signora ha chiesto ai titolari del bar, gentilmente, di non divulgare immediatamente la notizia. E ha anche confermato di voler comprare una cosa per la sua famiglia, dove vivere con tutti e 3 i figli. Una donna lavoratrice che probabilmente aveva anche difficoltà a far quadrare i conti – in questo momento per chi è facile? – e che adesso con un colpo di fortuna riuscirà a mettere da parte un poco di cattivi pensieri. E vivere tranquillamente per un poco di tempo.

Chissà, magari cercando anche in un paesino e non in città, la casa la potrebbe comprare per tutti i figli, magari è questo quello che vorrebbe fare. Ma, in ogni caso, rimane il fatto. Un Natale diverso, sereno, e un inizio di anno che parte sotto i migliori auspici. E con un altro fatto, da tenere sicuramente in considerazione per tutti quelli che decidono di giocare a questo gioco: ci sono quei tagliandi che hanno fatto la storia e che come al solito si dimostrano i più affidabili.