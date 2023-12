Gratta e Vinci, la nonna ha fatto tombola: 100mila euro per i nipoti

Gratta e Vinci, la nonna ha fatto tombola e ha centrato il colpo da 100mila euro. Un regalo enorme anche per i nipoti. Ecco quello che è successo

Immaginate di comprare un Gratta e Vinci, prima di Natale, e sperare di vincere qualcosa, magari per fare un bel regalo ai nipoti. Ed è proprio quello che è successo ad una nonna 80enne di Mesagne, comune in provincia di Brindisi, che farà proprio un grandissimo regalo ai proprio nipoti.

“Tutto è successo pochi minuti prima della chiusura della tabaccheria Rosato, nei pressi del Parco Potì. La signora 80enne è entrata nel negozio ed ha chiesto un Gratta e Vinci della serie “Super Numerissimi” dal costo di 10euro” si legge su Agimeg che racconta la storia. E il finale è quello che tutti sognano almeno una volta nella vita.

Gratta e Vinci, il colpo è da 100mila euro

Centomila euro. Questa è stata la somma grattata dalla signora, che molto emozionata, giustamente, ha consegnato il biglietto al rivenditore per farsi confermare la vincita. E dopo aver capito che sì, realmente ha vinto 100mila euro, ha iniziato ad esultare e festeggiare con i vari clienti che in quel momento erano presenti, dichiarando inoltre che la vincita sarebbe stata divisa con tutti i suoi cari.

Insomma, un Natale da sogno e un 2024 che inizia nel migliore dei modi per lei e per tutti i suoi cari. Adesso ci vorrà solamente un poco di tempo per riscuotere la vincita, ma siamo sicuri che in questo caso sarà aiutata dai nipoti che non vedono l’ora di ricevere il regalo che sognavano anche loro. Magari anche i 50euri raccolti per “il gelato” andavano bene, ma davanti ad una vincita del genere – ci sono ovviamente le tasse da pagare – tutti si aspettano qualcosa in più. L’unico dubbio che ci viene adesso ve lo raccontiamo: se la famiglia è numerosa allora dovrà dividere davvero le spese e centellinarle per fare felici tutti. In caso contrario la somma regalata potrebbe lievitare e anche sensibilmente.