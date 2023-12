Tutti pazzi di Zirkzee: “La Premier in vantaggio su Milan e Juve”

Juve, Milan e Napoli seguono con interesse Zirkzee del Bologna, ma l’olandese è già finito nel mirino della Premier, e il Bayern vanta un diritto di recompra a 40 milioni.

Stefano Salandin, giornalista di Tuttosport, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TVPlay per parlare del mercato della Juve e del Milan e per ipotizzare il futuro di Joshua Zirkzee, fra Italia e Premier. Il giornalista è partito spiegando che il giovane Yildiz potrebbe presto avere più spazio nella Juve.

“L’entourage di Yildiz ci ha detto che non vogliono andare via, sono tranquilli, perché sanno che c’è un percorso“, ha dichiarato il giornalista. “Ora si aspettano che il ragazzo abbia un po’ più spazio dopo il problema fisico di Kean. Koopmainers piace molto alla Juve ma non è così semplice. Anche se vendi uno tra Soulè e Iling perché non è detto che basti per accontentare l’Atalanta. Alla Juve l’indice di liquidità che è molto basso“.

Salandin ha poi spiegato che il Milan potrebbe essere molto attivo sul mercato di riparazione. I rossoneri seguono Zirkzee del Bologna ma non solo. “Il Milan ha bisogno di un attaccante, è da tre anni che si trascina la questione. Sì, perché Giroud è un giocatore pazzesco, però l’età preme e il Milan continua a non trovare un giocatore alternativo. Mi aspetto un acquisto anche in difesa perché è il reparto che più soffre”.

Zirkzee oggetto del desiderio di Juve e Milan: “Occhio alla Premier“

“La Salernitana può fare tanti acquisti per provare a salvarsi. Conoscendo Iervolino, il presidente non accetta di buon grado questo tipo di resa e magari si illude possa ripetersi il miracolo Sabatini. In questo momento Walter è un po’ affaticato e potrebbe tornare solo nel caso in cui ci fossero le condizioni per ricucire l’addio. Nel calcio diventa nemici e amici nel giro di due minuti. Nella Salernitana c’è un problema di un presidente che entra molto nelle scelte e che soprattutto ha tanti consiglieri, amici, avvocati e diventa difficile operare…”

“La scelta di confermare Paulo Sousa“, ha continuato l’intervistato, “è stata combattuta ma De Sanctis lo sapeva che non andava fatto. Parliamo di una società che non ha ancora una maturità e un’organizzazione tale per essere consolidata. E queste cose si pagano perché la partita è soltanto la punta di un iceberg”.

“Non credo che il Milan spenderà mai oltre 40 milioni per Zirkzee a gennaio“, ha concluso il giornalista. “Bisogna ragionare sulla prospettiva societaria: i soldi mancano. Quindi per Zirkzee la pista Premier è sicuramente più attendibile. Anche alla Juve però piace tantissimo, ma le cifre però sono complicate. A Giuntoli piace anche Boniface”.