Lotteria, che burlona la dea bendata: malinteso fortunato

Lotteria, il misunderstanding si è rivelato provvidenziale per quest’uomo fortunatissimo. Galeotto è stato l’impiegato.

Alcuni giocatori sono molto abitudinari. C’è chi gioca sempre gli stessi numeri, chi gioca sempre il medesimo Gratta e vinci e poi c’è chi si reca sempre, guai a cambiare, nello stesso posto per giocare.

Michael Sopejstal, un uomo di 60 anni dell’Illinois, fa parte proprio di quest’ultima categoria. Quando ha voglia di tentare la fortuna va sempre nello stesso posto, una stazione di servizio non troppo distante dalla sua abitazione. Siamo a New Buffalo, vicino al lago Michigan, a una manciata di chilometri di distanza da Chicago. Segue la stessa routine da tempo immemore, l’uomo in questione, solo che stavolta non tutto è andato secondo i suoi piani. E meno male, ci verrebbe da aggiungere, visto come sono andate le cose.

Sopejstal si è avvicinato al bancone e ha comunicato all’impiegato di voler giocare al Lucky for life, che sarebbe sostanzialmente, pur con qualche differenza, una sorta di Win For Life. Un gioco, quindi, che garantisce una rendita annuale niente male e che permette a chi vince di vivere nell’agio per un bel po’ di anni. Michael non sapeva ancora, però, che stavolta sarebbe toccato a lui assaporare l’ebbrezza di portare a casa questo gruzzolo al quale in tanti ambiscono.

Lotteria, galeotto fu l’impiegato: un errore a molti zeri

Una volta giunto alla stazione di servizio, dopo aver mangiato nel suo ristorante preferito, ha chiesto che i suoi numeri venissero giocati per le 10 estrazioni successive. Peccato solo che ci sia stato un malinteso e che l’impiegato non abbia capito bene cosa quel cliente desiderasse.

L’uomo ha stampato accidentalmente un biglietto con 10 combinazioni diverse valide per una sola estrazione, la prima successiva al momento della giocata. E si stava accingendo a rimediare al suo errore quando Sopejstal, dopo averci pensato su, ha deciso che non faceva niente. Che avrebbe preso comunque quella ricevuta, tanto per fare una cosa diversa. Mai scelta fu più azzeccata, visto che una di quelle combinazioni gli ha permesso di vincere 25mila dollari all’anno per tutta la vita.

Michael era incredulo, i funzionari della lotteria pure. Alla fine, il fortunello del Michigan ha deciso di accettare il pagamento in un’unica soluzione, al posto della rendita annuale che il gioco gli assicurava. Ha così riscosso nei giorni scorsi la cifra astronomica di 390mila dollari, rinunciando ai 25mila dollari che la Lotteria gli avrebbe altrimenti corrisposto ogni anno.