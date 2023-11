Sirene arabe per Mourinho: “Ci piacciono gli allenatori bravi”

I tifosi della Roma temono che il futuro di Mourinho sarà lontano dalla Capitale: sul portoghese cresce l’insistente corte da parte delle squadre arabe.

Crescono i dubbi sulla permanenza di José Mourinho alla Roma. Il contratto del portoghese è in scadenza a fine stagione e da parte della proprietà americana non sono ancora arrivate proposte di rinnovo. Lo Special One sembra risentito e intanto non chiude ai dialoghi con la Saudi Pro League.

Ci sono infatti varie squadre arabe pronte a investire su Mourihno e a portarlo in Medioriente già a giugno. A tal proposito il CEO della Saudi Pro League, Saad Al-Lazeez, ha parlato ai microni di TvPlay nel corso del Social Football Summit.

José Mourinho, che è legato alla Roma fino al 30 giugno 2024, sembra più deluso che mai dal suo rapporto con la proprietà della società capitolina. Lo Special One potrebbe già aver valutato alcune offerte da parte delle squadre saudite. E già in estate è stato costantemente accostato alle più importanti panchine della Saudi Pro League.

In esclusiva ai microfoni di Tvplay è appunto intervenuto il CEO del campionato arabo, Saad Al-Lazeez, per rispondere a una domanda sul futuro dell’attuale allenatore della Roma. Quasi contemporaneamente il tecnico portoghese è stato incalzato dai tifosi sul suo futuro all’uscita di un evento in corso all’Olimpico.

Mou non ha risposto apertamente, ma si è lasciato andare ad alcuni cenni che sono stati interpretati come ammissioni di disappunto. E sempre più persone sono ormai convinte che la storia d’amore del tecnico portoghese con la Roma stia giungendo al termine. E non tanto per volere di Mourinho quanto per decisione dei Friedkin, che avrebbero voglia di cambiare.

Il destino di Mourinho: “Alle squadre arabe piacciono gli allenatori bravi“

Il portoghese è sempre rimasto vago su ciò che potrebbe accadere alla fine del suo terzo anno sulla panchina giallorossa. In Arabia Sauditi sono però convinti che Mourinho, l’anno prossimo, allenerà una squadra della Saudi Pro League: alle società arabe non mancano i fondi per dargli soddisfazione e comprargli giocatori di livello.

“Non posso rispendere a questa domanda“, ha detto Saad Al-Lazeez, per poi aggiungere sornione: “ma a noi piacciono gli allenatori bravi e ce ne sono tanti”. Un’ammissione di una trattativa?

Il tecnico portoghese non chiarisce la sua posizione. E il suo futuro resta quindi ancora un grande punto interrogativo per la Roma e i suoi tifosi.