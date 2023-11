Bouchard spalle al muro: lo scatto della rivale conquista i social

Bouchard, sfida a distanza tra Genie e la sua collega russa: le foto in body vi faranno dimenticare quelle in bikini.

Bella e impossibile, sexy e irriverente. Sono questi i “segreti” del successo di Eugenie Bouchard, la tennista canadese che nel 2014 ha agguantato due semifinali e una finale Slam ma che, a causa di un brutto infortunio, non è più riuscita a tornare agli antichi fasti.

Poco importa, in ogni caso, che non sia riuscita a raggiungere i traguardi sportivi che si era prefissata. Il successo lo ha raggiunto comunque, complici una personalità esplosiva e il suo saperci fare con i social network. Lì ha mostrato sin dal primo giorno la sua vita super glamour, facendosi conoscere in ogni dove e lasciando che il pubblico la apprezzasse anche per le sue doti extra-tennistiche. Ogni giorno è una sorpresa con lei, perché non sai mai cosa aspettarti dal suo profilo Instagram.

Negli scorsi giorni, tanto per fare un esempio, ci ha regalato una moltitudine di scatti supersexy. La Bouchard è stata in vacanza ai tropici, più precisamente nella magica Necker Island, e ha deliziato i follower con una vera e propria cascata di scatti molto pericolosi. Ci sono state foto in bikini e in trikini, ma anche istantanee dei suoi look serali ad alta temperatura. Tra curve e tacchi alti, insomma, abbiamo fatto scorta di visioni celestiali.

Potapova sfida Bouchard: le foto in body fanno dimenticare quelle in bikini

Peccato solo che una certa rivale di Eugenie, in quattro e quattr’otto, sia riuscita a far dimenticare ai fan le foto della Bouchard in costume da bagno. Perché i suoi scatti, pensate un po’, sono addirittura più bollenti di quelli condivisi sui social nelle scorse ore dalla bellissima tennista di Montreal.

L’avversaria in questione, innanzitutto, è Ana Potapova, la tennista russa fidanzata con il collega Alexander Shevchenko. Anche lei come Genie è molto avvenente e provocante, motivo per il quale, di tanto in tanto, si diverte a infrangere qualche cuore sui social network. Cosa che ha fatto, per l’appunto, nel weekend in cui a Torino si disputava l’ultimo atto delle Nitto Atp Finals 2023.

Ana non ha optato per un bikini o per un miniabito, ma per un body dalla vestibilità stretch che ha fatto sognare i fan a occhi aperti. Soprattutto per il modo in cui la Potapova lo tira verso l’alto, svelando una porzione di pelle in più e regalando ai follower emozioni a non finire. La sfida tra i due titani, insomma, è ufficialmente iniziata.