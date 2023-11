Renzi tuona contro la FIGC: “Hanno anteposto il calcio a una tragedia”

Continuano le polemiche relative alla decisione della FIGC di non posticipare Fiorentina-Juventus, dopo l’alluvione in Toscana: Matteo Renzi si scaglia contro la Lega

Matteo Renzi, senatore di Italia Viva ed ex presidente del Consiglio, è intervenuto ai microfoni di TvPlay. “Biraghi ha fatto il capitano della Fiorentina“, ha spiegato il politico, parlando dell’immagine del laterale con gli stivali di plastica e i guanti per aiutare i soccorsi dopo l’alluvione. “Ha dato un segnale di vicinanza della città. Sabato erano stati i tifosi della Fiesole, invece, a lanciare un segnale“.

“L’alluvione è stata devastante“, ha continuato Renzi, “ha colpito il cuore pulsante della Toscana, e l’aver giocato Fiorentina-Juventus, mi fa andare fuori di testa. Ci sono frazioni che non hanno capito neanche cosa stesse succedendo durante l’alluvione, hai spostato 300-400 persone tra soccorsi e forze dell’ordine allo stadio anziché mandarli ad aiutare“.

“I tifosi della Fiesole hanno dato un segnale importante, tanti non sono andati a vedere la partita ed è clamoroso pensare alla Fiesole semivuota durante la partita con la Juve. La vergogna è della Lega Calcio che ha voluto anteporre il pallone alla tragedia che c’è stata. La politica è stata subalterna alla Lega Calcio: tanti politici di tanti colori hanno chiesto di non giocarla“.

Renzi contro la FIGC: “Fiorentina-Juventus l’ennesima figuraccia per il calcio“

“Questa mi sembra l’ennesima figuraccia di un mondo del calcio in mano a persone che non hanno a cuore gli interessi del gioco ma vogliono solo portare a casa un due euro in più”, ha dichiarato polemicamente Matteo Renzi.

“Con la prima legge fatta sulla possibilità di portare dei lavoratori dall’estero permettiamo alla Juventus di portare in Italia Cristiano Ronaldo. Poi è arrivato il Decreto Crescita e tanto altro. Il mondo del calcio in Italia deve decidere cosa vuole fare da grande. Quando sono cresciuto la Serie A era il campionato più bello del mondo, arrivarono Zico, Platini, Maradona. Poi abbiamo smesso di crescere, e sono arrivati altri, soprattutto gli inglesi“.

Per Renzi l’Italia sarà presto superata dagli Stati Uniti e gli arabi. “Per questo bisogna gestire diversamente il calcio. Vi sembra normale che in un momento in cui le famiglie non arrivano alla fine del mese il Governo dia 892 milioni di euro al calcio? La sovrintendenza poi impedisce di fare gli stadi, non permettendo alle società di aumentare gli incassi di biglietti e merchandising“.

“L’Italia come Nazionale è da anni che fa fatica, dobbiamo creare strutture in cui permettere ai ragazzi di crescere. Io ho un figlio che gioca in Primavera, e ho visto qualche struttura: alcune sono buone, altre no. In generale bisogna permettere ai ragazzi di studiare. In terzo luogo, i presidenti devono imparare a operare in modo giusto, e attualmente non sono all’altezza“, ha concluso il politico toscano.