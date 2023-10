Wolfsburg-Stoccarda, Coppa di Germania: tv, formazioni, pronostici

Wolfsburg-Stoccarda è una partita del secondo turno di Coppa di Germania e si gioca martedì alle 18:00: pronostici e probabili formazioni.

La partita più interessante del secondo turno di Coppa di Germania è senza alcun dubbio quella tra il Wolfsburg e i (due volte) campioni in carica del Lipsia, due squadre che ormai da diversi anni frequentano le zone nobili della classifica della Bundesliga. Per i Roten Bullen la coppa nazionale è stata un modo per iniziare a riempire una bacheca che – essendo il club nato solo nel 2009 – fino a due stagioni fa era ancora desolatamente vuota.

Marco Rose, dunque, non ha alcuna intenzione di snobbare la competizione, anche se nel primo turno contro il modesto Wehen Wiesbaden (2-3) ha avuto bisogno della doppietta di uno dei suoi migliori giocatori, il talento sloveno Benjamin Sesko, per risolvere una partita che si stava complicando. Il Lipsia arriva all’appuntamento di coppa sfruttando l’onda delle tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League ai danni di Darmstadt, Stella Rossa e Colonia. Sabato scorso, nella sfida con gli uomini di Steffen Baumgart, i Roten Bullen hanno davvero esagerato, rifilando un umiliante 6-0 ai malcapitati Billy Goats. In classifica il Lipsia è quinto ma continua a tenere il passo delle dirette concorrenti per il titolo (Bayer, Borussia Dortmund, Bayern) che non sono lontanissime.

Non è un buon momento invece per il Wolfsburg, che tra il 2018 e il 2020 è stato eliminato per ben tre volte di fila dal Lipsia in Coppa di Germania.

Dopo un discreto inizio – tre vittorie di fila nelle prime quattro giornate di Bundesliga – gli uomini di Niko Kovac sono calati di rendimento e negli ultimi tre turni hanno sempre perso (Stoccarda, Bayer Leverkusen e Augsburg). Un ottobre da incubo per i biancoverdi che, nonostante un Wind ispiratissimo, stanno incassando qualche gol di troppo.

La gara tra Wolfsburg e Stoccarda, in programma martedì alle 18:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming.

Le rotazioni di Rose, abbastanza scontate, non impediranno al Lipsia di superare il turno. Il Wolfsburg non sta brillando in fase di non possesso palla e la difesa biancoverde potrebbe andare in difficoltà contro un attacco ispirato come quello dei Roten Bullen.

WOLFSBURG (4-2-3-1): Pervan; Baku, Lacroix, Bornauw, Cozza; Arnold, Gerhardt; Cerny, Majer, Paredes; Thomas.

STOCCARDA (3-4-1-2): Gulacsi; Klostermann, Lukeba, Simakan; Henrichs, Schlager, Siewald, Lenz; Forsberg; Sesko, Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3