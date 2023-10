Gratta e vinci, gli è passato l’appetito: che burlona la dea bendata

Gratta e vinci, la fortuna con lui non ha avuto questo gran tempismo: lo ha letteralmente colto alla sprovvista. Ecco cosa è successo.

Non ne aveva scelto uno a caso. Li aveva studiati tutti con grande attenzione, anzi, proprio per evitare possibili “fregature”. Di quello non lo aveva colpito la grafica, oppure i premi in palio. A destare il suo interesse erano state, semmai, le probabilità di vincita. Da qui, la decisione di comprare, in mezzo a tanti, proprio quel biglietto.

Non sapeva ancora, Bradley Branch, che quel Gratta e vinci della serie More Money gli avrebbe cambiato la vita. Non in quel modo, per lo meno. Non ha grattato subito il suo tagliando, come ci rivela lo Charlotte Observer. Lo aveva acquistato nella sua città, Raleigh, presso il punto vendita Cool Mart di Penny Road, ma ha atteso qualche ora prima di prendere la sua monetina e di raschiare la patina argentata. Si è ricordato di farlo intorno all’ora di cena, proprio mentre era seduto a tavola per consumare il suo pasto. Aveva recuperato il biglietto e aveva iniziato, quindi, a rimuovere quello strato color argento per scoprire cosa il destino avesse inteso riservargli.

Numero dopo numero, simbolo dopo simbolo, la realtà ha preso forma. In quel Gratta e vinci, pagato a malapena 5 dollari, si nascondeva il premio più grosso a cui potesse ambire. Lì dentro si nascondevano, udite udite, 200mila dollari. Lì per lì non ha neanche reagito come ci si potrebbe aspettare che reagisca un uomo che ha appena realizzato di essere diventato molto ricco.

Gratta e vinci, l’appetito vien mangiando… ma non sempre

“Mi sono sentito molto nervoso”, ha raccontato Branche alla Maryland Lottery, che ha poi trascritto il suo racconto in un comunicato inviato alla stampa. “Ho avuto un brivido”, ha aggiunto ancora l’uomo. Che, lo ricordiamo, stava consumando la sua cena, quando ha scoperto che il suo Gratta e vinci era davvero vincente.

E sarà anche vero che l’appetito vien mangiando, ma non nel suo caso. A lui la fame è completamente passata, visto che la dea bendata è stata così burlona da coglierlo alla sprovvista proprio all’ora di cena. “Riuscivo a malapena a portarmi la forchetta in bocca”, ha dichiarato ancora, rendendo perfettamente l’idea di come sia sentito al pensiero di essere improvvisamente diventato ricco. Dopo lo shock iniziale, ha preso il suo smartphone e ha scattato una fotografia al tagliando, così da condividere la bella notizia con il suo migliore amico.

“Non credevo che avrei mai vinto”, ha dichiarato anche il Gastone di Raleigh, nel Maryland, per poi rivelare che userà parte di quei soldi per comprare un’auto nuova di zecca. E che conserverà il resto, invece, in un libretto di risparmio, un po’ come ha fatto quest’altro uomo, che ha investito tutto nel suo fondo pensionistico senza confessare a nessuno di aver vinto del denaro con un Gratta e vinci.