Gratta e vinci, sfortunati ma non troppo: auto in panne al momento giusto

Gratta e vinci, tu chiamale se vuoi coincidenze: la sua macchina si è fermata al posto giusto e nel momento giusto.

In quel momento aveva pensato che peggio di così proprio non poteva andare. Che quel contrattempo davvero non ci voleva. Non in quel momento, non così. Ma le “cose”, si sa, si rompono sempre quando meno te l’aspetti. E nelle situazioni meno opportune, come se non bastasse.

Chissà perciò come si sarà sentita, questa donna del Maryland, quando, viaggiando in autostrada, ha iniziato a rendersi conto che la sua automobile stava facendo le bizze. Ha macinato qualche altro chilometro, nella speranza di riuscire almeno a tornare a casa, ma non c’è stato niente da fare. Ha fatto giusto in tempo ad accostare che la sua vettura si è fermata proprio lì, sul ciglio dell’autostrada. In preda al panico, ha afferrato il suo smartphone e ha avvisato il marito, Charles Reed, raccontandogli per filo e per segno quanto appena accaduto e supplicandolo di correre a prenderla.

L’uomo si è precipitato sul luogo del misfatto con le idee già chiare sul da farsi. E con una bellissima notizia da comunicare alla sua dolce metà, la cui auto aveva esalato l’ultimo respiro al momento giusto. Già, perché quel guaio, alla luce dei fatti, non sarebbe davvero potuto capitare in un momento migliore, per quanto strano possa sembrare.

Gratta e vinci, tu chiamale se vuoi coincidenze

Qualche minuto prima, Charles aveva acquistato un Gratta e vinci della serie Ravens X5, che prometteva un premio massimo di 100mila dollari e diverse altre vincite di valore inferiore. A spingerlo a comprarne uno, al prezzo di 5 dollari, era stata la figlia, incuriosita da quel biglietto colorato.

Padre e figlia aveva grattato la patina argentata all’interno dell’attività commerciale in cui Reed aveva effettuato l’acquisto. L’ultimo numero nascosto, come rivela lo Charlotte Observer, era il 33 e l’uomo ha capito subito che il tagliando che aveva tra le mani era vincente. Che, a breve, nelle tasche della sua famiglia sarebbero improvvisamente piombati 100mila dollari. “Mia figlia mi chiedeva se avevo vinto – ha poi raccontato alla Maryland Lottery – ma non potevo parlare. L’ho presa in braccio e l’ho fatta girare su se stessa mentre diceva: “Siamo ricchi!”. In quel momento, è arrivata la telefonata della moglie, ferma sul ciglio dell’autostrada con l’auto in panne.

Sono corsi, quindi, a “recuperarla” e, una volta sul posto, le hanno dato la bella notizia. E indovinate un po’? La prima cosa che la famiglia Reed farà, con i 100mila dollari vinti al Gratta e vinci, sarà comprare una macchina nuova per la donna. Tempismo perfetto, insomma.