Gratta e Vinci, mai grattare prima lì: delusione dietro l’angolo

Gratta e Vinci, per non rimanere delusi alla fine come successo questa volta meglio utilizzare la tattica che trovate in fondo a questo articolo. La storia.

Nel corso dell’estate soprattutto il Miliardario ha regalato tante vincite. Tutta la famiglia di questo Gratta e Vinci, da quello di 5 euro a quello da 20. Insomma, i fortunati sono stati diversi che hanno centrato in alcuni casi anche il colpo che cambia la vita.

E chissà che cosa ha pensato il giocatore che nel momento in cui ha comprato un tagliando da 5 euro ha vinto uscire ben quattro numeri dei 5 vincenti uno addirittura per ben due volte. Chissà soprattutto che cosa ha pensato se ha prima grattato i numeri, tutti, aspettando di scoprire dopo la cifra come di solito alcuni fanno. Sogni, pensieri, qualcosa di unico nella sua testa prima di scoprire l’amara verità. Sì, amara, perché anche se c’è stata una bella vincita e non è una cosa da poco conto, alla fine la delusione è sicuramente rimasta per quello che poteva essere e che invece non è stato. Ma entriamo nel dettaglio della notizia.

Gratta e Vinci, enorme delusione

Il tutto è successo, così come racconta Agimeg.it, nella tabaccheria Ai Confini in via Garibaldi a San Leucio del Sannio in provincia di Benevento. Un Miliardario da cinque euro che per poco non ha regalato una vincita enorme. L’ennesima. Beh, per poco è un parolone: tutti arrivati a quel punto sognavano che l’uomo in questione riuscisse a grattare qualcosa di più dei 100euro che alla fine ha portato a casa.

“Un numero è stato trovato addirittura due volte. A quel punto il giocatore pensava di intascare una cifra sostanziosa. Ma sotto ad ogni numero è apparsa la cifra di 20 euro e quindi il giocatore ha potuto incassare una vincita di soli 100 euro. ha infatti trovato ben 4 numeri, dei cinque validi, presenti anche nell’area “i tuoi numeri”. Questo scrive Agimeg.it. E noi aggiungiamo una cosa, collegandoci a quanto detto prima. Meglio iniziare a grattare le somme di denaro che sono in gioco e poi trovare il numero vincente. Così non si rischia di rimanere male alla fine. Voi come la pensate?