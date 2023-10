Tennis, bellezza da calendario | All’appello manca solo lei: tutti lo vogliono

Tennis, una bellezza da calendario: con quel fisico mozzafiato, resisterle è davvero impossibile. All’appello ormai manca solo lei.

Le sue colleghe, nelle scorse settimane, hanno sorpreso i fan con i loro sensualissimi calendari. Non sorprende, quindi, che anche i suoi follower attendano con ansia di poterne acquistare anche uno tutto suo. Il suo fascino e la sua bellezza, d’altronde, fanno battere forte il cuore a milioni di utenti ogni giorno. L’ultima foto apparsa sul suo profilo Instagram ne è la prova.

Come resistere ad una meraviglia simile? I suoi scatti finiscono sempre con l’essere sommersi dai like e dai commenti dei follower, i quali hanno perso totalmente la testa per lei. Una bellezza dai capelli scuri, con un viso raggiante e un fisico avvenente e scolpito capace di lasciare chiunque senza respiro. Le sue curve “pericolose” sono a dir poco mozzafiato e, ormai, gli user lo sanno bene.

Questi ultimi le seguono con dedizione, tra post e storie in cui – oltre a sfoderare il suo charme unico – condivide la sua più grande passione, il tennis. In passato ha giocato a livello universitario, prima di appendere la racchetta al chiodo e lanciarsi nel mondo dei social. Oggi è un’affermata influencer, specializzata proprio nella disciplina, che con i suoi scatti fa sognare gli appassionati: Rachel Stuhlmann è semplicemente divina.

Tennis, l’ultimo post di Rachel Stuhlman fa una strage su Instagram: curve da perdere il respiro

Come affermato in precedenza, alcune colleghe dell’influencer di tennis numero uno al mondo hanno recentemente sorpreso i fan con i loro calendari. L’ex giocatrice di golf Paige Spiranac, per esempio, ne ha da poco rilasciato uno in cui posa sfoggiando bikini super sexy. Lo stesso vale per l’affascinante calciatrice Alisha Lehmann – nota non solo per il suo talento ma anche per il suo charme.

Anche loro, come la nostra Rachel, si sono fatte strada conquistando tantissime persone grazie alla loro determinazione ma anche ad una sensualità che non è mai passata inosservata e sulla quale loro stesse hanno saputo puntare. Oggi la Stuhlmann può vantare un profilo Instagram seguito da oltre 300 mila utenti, desiderosi di poter acquistare un calendario con protagonista la loro beniamina.

Per il momento niente è sicuro, ma possiamo dire che l’ex tennista ha tutte le carte in regola per poterlo fare. Basta dare un’occhiata al suo attivissimo profilo Instagram: ogni giorno stuzzica le fantasie dei fan con foto in cui mette in bella mostra il suo fisico avvenente in abiti succinti che esaltano alla perfezione le sue curve. Lo scatto condiviso dalla diretta interessata in questi giorni è solamente l’ultima chicca.