Scommesse, Corona tira fuori altri nomi: “Fagioli non è l’unico”

Scommesse, Fabrizio Corona è pronto a tirare fuori altri nomi. “Fagioli non è l’unico”. Ecco tutte le sue dichiarazioni

Il caso Fagioli è da ieri mattina che tiene banco. E terrà banco anche nei prossimi giorni. La situazione ormai è chiara a tutti e adesso la giustizia, sia sportiva che quella ordinaria, farà il proprio corso e vedremo come andrà a finire. Quello che rimane, comunque, è un fatto. E che non potrebbe essere l’unico stando a quanto detto da Fabrizio Corona.

Corona, un poco di tempo fa, aveva parlato appunto di Fagioli e poi i fatti gli hanno dato ragione. Ieri è intervenuto a Tvplay.it e ha scoperchiato un altro caso. “Quando ho dato questa notizia cinque mesi fa, di cui ho tutte le carte, che Fagioli era inguaiato perché scommetteva da tantissimo tempo. Aveva debiti con gente pesante serba, è tutto sul mio canale Telegram. E’ stato messo fuori rosa da Allegri trovando dei motivi diversi dalla realtà dei fatti. Quello che l’avvocato ha detto è che la società non ha denunciato sapendo che il giocatore era ludopatico e scommetteva da un anno intero, oltre la responsabilità delle scommesse vi è anche quella della Juventus dal punto di vista giuridico”. Non è finita qui, perché Corona ha lanciato una vera e propria bomba.

Scommesse, altri nomi potrebbero uscire

“Detto questo – ha continuato – Fagioli non è l’unico che fa questo in Serie A, soprattutto nei giocatori in attività. Nelle prossime settimane attraverso il mio sito d’informazione giornalistica comunicherò il secondo calciatore coinvolto che è molto più famoso di Fagioli che ora gioca all’estero che scommetteva sulla propria squadra mentre era in panchina e mentre giocava e ha una rilevanza penale e civile differente dal caso Fagioli”.

Insomma, Fagioli non sarebbe l’unico giocatore professionista a scommettere. E ovviamente cresce l’attesa su quello che potrebbe dire Fabrizio Corona. Una situazione incredibile e fatti che possono essere anche gravi sotto l’aspetto penale. E nel frattempo Corona ha appena annunciato che alle 16 di oggi dirà altri due nomi!