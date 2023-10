Attenzione, Juve: “Servono cessioni per arrivare a Khephren Thuram”

Khephren Thuram, fratello dell’attaccante Marcus, è uno degli obiettivi su cui potrebbe andare la Juve a gennaio: servono però 40 milioni per convincere il Nizza.

Fabio Santini, giornalista di 7Gold, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare dei possibili colpi della Juve nel mercato invernale: il nome che piace di più a Giuntoli è quello di Khephren Thuram del Nizza: forte e promettente centrocampista francese.

“Giuntoli sta lavorando tantissimo su Thuram, che costa 40 milioni. A oggi si sta cercando di capire se si può fare un prestito”, ha esordito Santini. “Piace anche molto Koopmeiners, che sarà uno dei crack del calciomercato di gennaio”.

Ma la Juventus starebbe lavorando anche a un colpo in difesa: “Attenzione anche alla possibilità di prendere in prestito Thomas Partey. Il ghanese è tra i profili seguiti per puntellare l’emergenza in difesa”.

“Per finanziare i colpi in entrata“, ha spiegato senza giri di parole Santini, “serviranno delle cessioni. Altrimenti non si potrà fare alcun acquisto. E Giuntoli ne è consapevole“. Dopodiché, il giornalista ha anche sottolineato come l’arrivo di un nuovo centrocampista, con il pericolo squalifica per Fagioli, sia una necessità impellente per Allegri.

Mercato invernale Juve: “Cedere Chiesa per arrivare a Khephren Thuram“

“Attenzione quindi a Federico Chiesa, che piace ancora molto alle big inglesi: potrebbe essere lui il giocatore sacrificato sul mercato”, ha concluso il giornalista di 7Gold.

E sempre a TvPlay ha parlato del mercato della Juventus anche Marco Guidi, della Gazzetta dello Sport. Innanzitutto la firma della Gazzetta ha voluto anticipare che la Juve potrebbe chiudere presto il rinnovo con Rabiot. “Serve ovviamente la certezza di rientrare in Champions League, puntando anche sull’amore della piazza nei suoi confronti”.

Guidi pensa invece che la Juve non potrà prendere Thuram. “Vedo difficilissimo il colpo Thuram: andrà via probabilmente in Premier a cifre proibitive. Difficile anche arrivare ad Hojbjerg per costi, mentre Samardzic intriga”.

“Dopo la vicenda Pogba la Juventus aveva già l’idea di dare a Massimiliano Allegri un altro centrocampista“, ha spiegato l’intervistato. “Sì, è vero che Pogba era spesso fuori, ma quando giocava faceva cose che gli altri non riuscivano a fare… Inoltre, negli ultimi era recuperato. Fagioli potrebbe essere un altro centrocampista in meno, e questo diventa un problema, dato che stiamo parlando di uno dei titolari.

“Quindi perdere anche lui sarebbe un grosso problema per Allegri. Se già c’era l’intenzione di sondare il mercato, con il caso Fagioli l’acquisto di un nuovo centrocampista diventa una necessità”, ha concluso la firma della Gazzetta.