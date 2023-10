Argentina-Paraguay, qualificazioni Mondiali: formazioni, pronostici

Argentina-Paraguay è una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Come vedere la partita, pronostici e probabili formazioni

Sei punti in classifica, dopo due giornate, e soprattutto zero gol subiti per l’Argentina campione del Mondo di Scaloni che, ovviamente, non avrà nessun problema a centrare la qualificazione al prossimo Mondiale. Con l’obiettivo, ovviamente, di riprendersi lo scettro anche tra tre anni. Difficile, si sa.

Vabbè, ma prima al Mondiale bisogna comunque arrivarci e Messi e compagni in questo turno ospitano un Paraguay che di problemi non ne dovrebbe proprio dare. Non solo in questo momento, ma in generale, le possibilità che un risultato così scontato come questo possa essere ribaltato sono minime. Diciamo che servirebbe più di un’impresa alla formazione ospite per riuscire a tornare a casa con dei punti. E nel calcio tutto può anche succedere. Ma non ce la sentiamo in nessun modo di dare un pronostico diverso da quello che, questo match, mette in evidenza.

Magari ci potremmo spingere un poco su questioni diverse da quelle che potrebbe essere il finale. Magari puntando anche sul fatto che i campioni del Mondo potrebbero sbloccare il match già nel primo tempo con una rete di Messi. O magari anche di Alvarez, l’attaccante del City di Guardiola che sta vivendo un ottimo momento di forma.

Come vedere Argentina-Paraguay in diretta tv o in streaming

La partita Argentina-Paraguay, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà venerdì 13 ottobre all’1:00, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma stanotte quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

Qualche indicazione ve l’abbiamo data prima, qui ci limitiamo a confermare il fatto che l’Argentina riuscirà a vincere il match, in una gara da almeno tre reti complessive e che si sbloccherà anche nel primo tempo. Poi c’è da dire infine, se volete rendere piccante il tutto, che solamente i padroni di casa dovrebbero riuscire a trovare la via della rete. Sì, tutto scritto.

Le probabili formazioni di Argentina-Paraguay

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez, Gonzalez.

PARAGUAY (4-3-3): Coronel; Rojas, Balbuena, Gomez, Alonso; Villasanti, Sanchez, Romero; Almiron, Avalos, Sosa.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-0