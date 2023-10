Paige Spiranac fuori controllo | Selvaggia e svestita: anteprima da urlo

Paige Spiranac senza freni sui social. La foto postata come anteprima del suo calendario ha infiammato Instagram e i suoi follower.

C’era una volta, neanche troppo tempo fa per la verità, una splendida bionda dalle curve mozzafiato che giocava a golf e che dispensava al mondo intero consigli e lezioni gratis sul suo sport del cuore. Quella ragazza c’è ancora e il golf lo ama ancora con tutto il suo cuore. Solo che, adesso, è una star di fama internazionale.

La lei in questione è Paige Spiranac, che un tempo giocava tra i professionisti. Ora non è solo un personaggio molto popolare sui social network, ma un’influencer a tutti gli effetti. L’influencer numero 1 del golf, per la precisione. Vanta un numero di follower impressionante, la bellissima istruttrice ed ex giocatrice di Wheat Ridge, in Colorado. Ne ha, udite udite, 3,9 milioni, un numero che rende abbondantemente l’idea di quanta fortuna le abbiano portato i social media. Nonché di come abbia saputo imporsi nel mondo virtuale, già piuttosto affollato, dove non sempre c’è spazio per gli aspiranti influencer.

Lei, però, a dispetto di una concorrenza davvero molto agguerrita, ce l’ha fatta a sbarcare il lunario. E se è vero che i video tips in cui dava consigli sul golf erano molto apprezzati, è altrettanto vero che la sua svolta sexy le ha certamente dato una grossissima mano in termini di interazioni e popolarità.

Paige Spiranac, un invito che non si può rifiutare

Da quando la bella Paige ha iniziato a mostrarsi sui social in un’altra veste, il suo profilo ha letteralmente spiccato il volo. Oggi è un’ex giocatrice di golf molto sicura di sé e delle proprie “armi”, quelle stesse armi che ama esibire su Instagram e non solo.

La Spiranac ha ben pensato, infatti, di sfruttare il suo successo social per lanciare un calendario. Lo si può acquistare da qualche ora e chi riuscirà ad accaparrarselo potrà trascorrere 12 mesi in compagnia di una delle beniamine più amate del panorama online. E se gli scatti in esso contenuti saranno anche solo lontanamente sexy come quello che ha mostrato per dare un assaggio ai suoi fan, beh, allora sì che ci sarà da impazzire.

In questa foto anteprima, Paige indossa un bikini ridotto ai minimi termini. I triangolini non contengono il suo seno esplosivo, così come lo slip non riesce ad abbracciare le sue curve fatali e copre solo lo stretto indispensabile. Selvaggia e svestita, dunque. Il miglior invito che potesse rivolgere ai suoi follower.