Gratta e vinci, l’errore e poi la scoperta: un sabato indimenticabile

Gratta e vinci, la coppia ha commesso un piccolo errore di valutazione. La loro storia è finita in un programma televisivo.

La loro è una storia tutto sommato piuttosto comune. Quella di una famiglia come tante che fa fatica ad arrivare a fine mese e che deve stringere un po’ di qua e un po’ di là, per far sì che i conti quadrino e che il denaro basti fino all’arrivo del prossimo stipendio.

O normale lo sarebbe di certo, quanto meno, se non fosse per il modo in cui è andata a finire. Già, perché per loro, fortunatamente, c’è stato un lieto fine. Un epilogo inaspettato. E sono in pochi, ahinoi, a poter dire lo stesso. Ma torniamo a loro, a Tara e TJ, una coppia statunitense che nei giorni scorsi ha visto cambiare la propria vita all’improvviso. Nel momento migliore, come se non bastasse, dal momento che la coppia, secondo quanto la stessa avrebbe riferito ai media americani, stava attraversando uno dei periodi più bui della propria vita.

I due piccioncini vivevano alla giornata, facendo i salti mortali perché i rispettivi stipendi bastassero a coprire le spese mensili. Un sabato mattina, però, avevano deciso di sfidare la fortuna: avevano così acquistato un Gratta e vinci, nella speranza di vincere una piccola somma extra che permettesse loro di prendere fiato in questo momento tanto difficile.

Gratta e vinci, i conti non quadravano: adesso sì

L’onore di grattare la patina argentata dal tagliando è spettato a Tara, che lo ha fatto in modo curioso. Non ha proceduto da sinistra verso destra, come d’uopo, ma da destra verso sinistra. Quindi, nel momento in cui ha visto uno “0” nell’area del premio, si è resa conto che qualcosa di magnifico stava per accadere.

“Ho pensato che ci fossero almeno 10mila dollari”, ha poi raccontato la giovane mamma, che non aveva ancora idea, in quel momento, di averne vinti molti di più. Una volta grattato via ogni residuo, la verità si è materializzata davanti ai loro occhi: in quel biglietto, udite udite, non c’erano “solo” 10mila dollari, ma la bellezza di 5 milioni di dollari. Una cifra che avrebbe consentito loro non solo di arrivare a fine mese senza problemi, ma di vivere una vita agiata senza più preoccuparsi del denaro e dei conti che non quadravano.

La storia di Tara e TJ è peraltro sbarcata, nelle scorse ore, in tv: la coppia che ha sbancato con il Gratta e vinci è stata protagonista, infatti, della trasmissione My Lottery Dream Home. Con l’aiuto del conduttore, i due hanno cercato la casa dei loro sogni e ne hanno trovata una, assolutamente perfetta per le loro esigenze, in California. L’hanno pagata “solamente” 900mila dollari, per cui resterà loro denaro in abbondanza per potersi concedere qualche altro lusso. E per non dover mai più avere paura del loro futuro.