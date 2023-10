Paige Spiranac, ottobre da brivido: ogni giorno un travestimento piccante

Paige Spiranac, una sorpresa muy caliente in vista di Halloween: da coniglietta a infermiera sexy, ce n’è per tutti i gusti.

Il golf ha sempre occupato un posto di primissimo piano nella sua vita. Prima giocava, era una professionista. Il destino, però, aveva in serbo per lei un progetto un po’ diverso da quello che aveva immaginato per il suo futuro. E così, dopo aver “servito” l’Università dell’Arizona e quella di San Diego, ha detto addio alle competizioni.

Ciò non significa che abbia accantonato lo sport, tuttavia. Molto semplicemente, Paige Spiranac ha cambiato il suo modo di viverlo. Dopo aver giocato per anni e anni, la nativa di Wheat Ridge, in Colorado, ha capito quanto potenziale si celasse nel magico mondo dei social network. A quel punto, si è inventata un ruolo nuovo di zecca. In un primo momento ha iniziato a dispensare consigli sul golf: una volta intuito quanto quell’approccio piacesse ai suoi follower, ha iniziato a “divertirsi” un po’ di più con loro. Oggi non è “solo” una bellezza mozzafiato appassionata di sport, ma la influencer numero 1 del golf. Quello che l’altrettanto sexy Rachel Stuhlmann, per intenderci, è per il tennis.

Le due ragazze fanno, sostanzialmente, la stessa cosa. Postano contenuti che hanno a che fare con i loro sport del cuore, ma li condiscono con abiti sensualissimi, pose ammiccanti e dettagli a prova di like e commenti. Stuzzicano, in poche parole, la fantasia dei loro fan. Consapevole della sua influenza, la Spiranac ha addirittura deciso, nelle scorse settimane, di lanciare un calendario. A tema curve e sex appeal, naturalmente.

Paige Spiranac, le foto sexy vi toglieranno il sonno

Nel caso i suoi sostenitori – che sono abbastanza numerosi – non ne avessero abbastanza, saranno felici di sapere che la splendida Paige ha anche un sito mozzafiato. Un dominio tutto suo nel quale, nelle scorse ore, ha postato una carrellata di fotografie che avranno infranto parecchi cuori in ogni dove.

Ottobre, si sa, è il mese in cui si celebra il mitico Halloween. E la golf influencer, per tutta risposta, ha deciso di stupire i fan con un travestimento al giorno. Ha iniziato vestendosi da ragazza dell’Oktoberfest e ha continuato con un costume da coniglietta che poco spazio ha lasciato all’immaginazione.

Dopodiché, in rapida successione, si è calata nei panni di un’infermiera sexy, del Cappellaio matto di Alice nel paese delle meraviglie, di una studentessa, di una protagonista di Toy Story e di Sailor Moon. E chissà quali altre sorprese piccanti ci riserverà ancora la stella del golf internazionale.