Gratta e vinci, il colpo di fortuna in trasferta scatena il caos: niente premio per lui

Gratta e vinci, questo viaggiatore è stato fortunato solo a metà: così il colpo di fortuna si è trasformato in un vero e proprio incubo.

Di storie di vincite mancate ne è pieno il mondo. C’è chi dimentica di controllare il proprio biglietto del Lotto e del Superenalotto e non scopre mai, di conseguenza, di aver centrato una vincita. Ma c’è anche chi compra un Gratta e vinci e lo dimentica in un cassetto, ignaro del fatto che sotto quella patina argentata si nasconda un tesoro.

Sono tanti, troppi, i giocatori che non riscuotono i propri premi in denaro. Non perché non vogliano quei soldi – chi mai li disdegnerebbe, d’altra parte? – ma perché non hanno mai saputo di essere diventati ricchi. E poi c’è chi, invece, lo sa, ma per una serie di strane coincidenze non può mettere le mani sul suo lauto bottino. Come il protagonista della storia che stiamo per raccontarvi, un 28enne a cui è accaduto qualcosa di assolutamente incredibile. Iniziamo col dire che la persona in questione ama girare il mondo ed è spesso e volentieri in viaggio.

Il suo Paese d’origine è l’Algeria, ma ha piantato la sua “bandierina” praticamente in ogni dove. Qualche tempo fa, aveva deciso di concedersi una vacanza in giro per l’Europa. Aveva quindi lasciato la sua casa e fatto rotta in Spagna, per un giro tra le meraviglie iberiche. Dopodiché, si era spostato in Francia ed era rimasto estasiato dalle bellezze architettoniche e naturalistiche del Paese d’Oltralpe. Non pago di queste esperienze, aveva deciso di fare un giro anche in Belgio.

Gratta e vinci, fortunato a metà: che epopea

Tra un tour e l’altro, il 28enne aveva acquistato proprio in Belgio un Gratta e vinci. Senza indugiare, aveva raschiato la patina argentata con una monetina e aveva scoperto, così, di aver vinto un premio niente male. In quel grattino, infatti, c’era un tesoro del valore complessivo di 250mila euro.

Peccato che a quel punto siano iniziati i guai. Nel momento in cui l’algerino ha cercato di ritirare il suo premio, ha scoperto che sarebbe stato molto più complicato di quanto pensasse. Non essendo residente in Belgio e non possedendo un conto corrente bancario, non poteva riscuoterlo. E non poteva neanche aprire un conto nuovo per via della sua “situazione irregolare”, provenendo appunto da un altro Paese. Ha girato in lungo e in largo e smosso mari e monti, pur di ritirare il premio, ma le cose sono ulteriormente precipitate quando ha chiesto aiuto ad alcuni suoi amici.

Quando uno di questi amici si è recato al quartier generale della lotteria belga per richiedere i 250mila euro per conto dell’algerino, è scoppiata l’Apocalisse. Come racconta il Daily Mail, i dipendenti dell’ufficio hanno pensato che l’uomo non fosse lì per aiutare qualcun altro, ma che avesse rubato quel Gratta e vinci. L’allarme è scattato subito e la polizia lo ha arrestato sul posto, per poi rilasciarlo una volta chiarito l’equivoco. Sta di fatto che il globetrotter arrivato dall’Algeria non è ancora riuscito a mettere le mani sui suoi soldi. Si è però rivolto a un avvocato, che lo sta aiutando a risolvere la questione e a far sì che l’identità dell’uomo venga accertata, così che possa finalmente riscuotere il suo premio tanto sudato.