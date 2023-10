Dal calcio a OnlyFans: il suo profilo ti farà sognare

Dal calcio a OnlyFans: la vita della giocatrice è cambiata in maniera piuttosto drastica. Dallo sport ai social, la giovane atleta sta facendo sognare milioni di fan.

In passato aveva già attirato l’attenzione degli utenti per via delle sue vicende. Era il 2020 quando la sua squadra di calcio, il Charlton, aveva deciso di licenziarla in seguito alla diffusione di una serie di video (considerati particolarmente promettenti) che lei stessa aveva condiviso su Snapchat. Il club si è detto “deluso” dai suoi comportamenti e, all’epoca, l’atleta si è sentita come se il mondo le fosse crollato addosso.

A farle perdere il lavoro sono stati alcuni filmati che la riprendevano prima durante una festa e poi nella sua Range Rover, iimpegnata a bere champagne mentre era al volante. Così Madelene Wright si è vista escludere dal Charlton diventando la protagonista di un vero e proprio scandalo. In seguito all’accaduto, tuttavia, la calciatrice non si è data per vinta ed è riuscita a trovare la sua strada, reinventandosi completamente.

Per Madelene, infatti, una nuova vita ha avuto inizio. Il suo ingresso nel mondo di OnlyFans le ha permesso di raggiungere guadagni davvero impressionanti, addirittura più alti dello stipendio di una calciatrice. Nonostante la delusione verso se stessa per via dei suoi errori del passato, l’atleta oggi può dire di aver portato a casa diverse soddisfazioni.

Dal calcio a OnlyFans: Madelene Wright fa impazzire i social con i suoi scatti

“Quelle che è successo mi ha aperto molte porte in altri settori” ha raccontato Madelene Wright in un’intervista al Sun, per poi aggiungere: “Era quasi come se una carriera fosse finita, mentre un’altra stava appena iniziando”. Oggi, oltre ad essere una star di OnlyFans, può vantare un profilo Instagram seguito da più di 300 mila persone.

Gli utenti che hanno perso la testa per lei sono tantissimi e ogni suo scatto viene sommerso dai loro like e commenti. La meravigliosa Madelene ha fatto breccia nel loro cuore e, giorno dopo giorno, li delizia con i suoi scatti mozzafiato. La giocatrice dai capelli biondi, gli occhi azzurri ed il viso angelico è dotata di un fisico avvenente che, ad ogni post, lascia i follower a bocca spalancata.

La giovane atleta è riuscita a costruirsi un seguito notevole e, dando un’occhiata alle sue foto, è veramente impossibile rimanere indifferenti. Su OnlyFans, la bella Madelene condivide scatti e video in cui sfoggia tutta la sua sensualità in bikini e lingerie, ma anche con indosso magliette di calcio, che continua ad essere la sua passione più grande. E dopo aver chiuso i rapporti con il Charlton, di recente è entrata nel Leyton Orient Women.