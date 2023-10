Tennis, che fatica quel bikini: curve incontenibili

Tennis, con quel mini bikini addosso ha messo i suoi fan a dura prova: come resistere ad uno spettacolo simile?

In passato si è guadagnata una notevole popolarità tra i tifosi, facendosi notare per i suoi traguardi. Ex numero 132 del ranking mondiale, oggi la sua presenza in campo si è ridotta di molto, eppure continua a far sognare gli appassionati di tennis con i sensualissimi scatti che condivide online. L’ultima foto in bikini apparsa sul suo profilo Instagram, in particolare, ha messo a dura prova i fan.

Era il 2005 quando ha esordito nelle competizioni professionistiche, dopo essersi contraddistinta per le sue doti già a livello giovanile. A distanza di due anni, sono arrivati i primi risultati importanti, con la vittoria di due tornei: quello di Ragusavecchia in Croazia e quello di Telavi in Georgia. Con il passare del tempo, però, la giocatrice ha deciso di abbandonare i match e ritirarsi dal tennis.

All’età di 28, Corinna Dentoni ha annunciato di essere intenzionata a lasciare lo sport. Negli ultimi anni è tornata in campo in rare occasioni prendendo parte, per esempio, al torneo ITF di Santo Domingo. La giocatrice, tuttavia, è stata eliminata al primo turno. Nonostante l’allontanamento dal tennis, non smette mai di essere seguitissima dagli appassionati e non solo, che sui social la riempiono puntualmente di like e commenti.

Tennis, Corinna Dentoni manda i social in delirio con il suo ultimo post: una dea in bikini

Oggi l’atleta classe 1989 vive a Miami insieme al suo compagno, l’ex calciatore Massimo Brambati. La sua vita è molto cambiata dai tempi degli esordi nel professionismo: si è affermata come star dei social e può vantare un profilo Instagram seguito da oltre 90 mila persone. Nella sua bio, Corinna afferma ironicamente di pensare di “essere ancora una tennista”.

La popolarità della Dentoni sui social è dovuta, in particolare, agli scatti mozzafiato che condivide quotidianamente con i follower. Questi ultimi sono rimasti stregati dalla sua bellezza fuori dal comune e non perdono mai occasione per evidenziare quanto sia affascinante sotto ogni suo post. Di recente la giocatrice ha deliziato tutti con la foto che vi proponiamo.

Quel mini bikini le sta semplicemente d’incanto, mettendo in risalto la sua silhouette e le sue forme. Lo sguardo ammaliante di Corinna, unito al suo charme irresistibile, hanno fatto pienamente colpo sugli utenti. Tantissimi i commenti in cui i fan si complimentano per il suo charme: l’atleta posa come una vera diva, sfoggiando tutta la sua sensualità, in uno scatto semplicemente meraviglioso.