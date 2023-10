Napoli stravolto da Rudi Garcia: “La squadra non lo capisce”

Che cosa è successo al Napoli, squadra che ha vinto l’ultimo Scudetto, dopo l’arrivo in panchina di Garcia? Secondo Ravanelli, per gli azzurri sarà un anno difficile.

L’ex Juventus Fabrizio Ravanelli è intervenuto ai microfoni di TvPlay concedendo una lunga intervista focalizzata sui principali argomenti relativi all’ultima giornata di Serie A: dagli errori arbitrali, alla vittoria della Juve contro il Toro, dal passo falso dell’Inter al Napoli reso irriconoscibile come squadra da Garcia.

“Per il Napoli la situazione è strana“, ha dichiarato Ravanelli, “la squadra, da quando è arrivato Rudi Garcia, proprio non la capisco. L’anno scorso correvano moltissimo e ora fanno fatica a livello fisico, vanno in netta difficoltà perché si allungano tanto e diventano veramente vulnerabili“.

“La squadra difende malissimo, concede tanto“, ha continuato Ravanelli, “tutto il Napoli fatica in fase difensiva e quindi prende imbarcate facilmente: non può dipendere solo da Garcia. Però anch’io, alcune sue scelte, non le capisco. Forse non capisce nemmeno la squadra. Però penso che anche per Rudi Garcia sia fastidioso vedere sempre proteste a un cambio. Dissi che sarebbe stato un anno difficile per il Napoli, e i risultati mi stanno dando ragione”.

Successivamente, Ravanelli si è dedicato alla questione degli errori arbitrali che hanno permesso la vittoria del Milan contro il Genoa: “Non si parla di favoritismi, ma ci sono errori clamorosi in tanti campi. Anche il goal di Gatti prima annullato e poi confermato è stato strano. Il guardalinee non ha visto che ci sono due giocatori nella rete della porta, e questo significa che manca proprio l’ABC del calcio. Ci sono errori madornali e che mi lasciano un po’ perplesso“.

Rudi Garcia in difficoltà a Napoli: “Tutta la squadra fa fatica“

Per l’intervistato la Juve ha ottenuto una vittoria importante contro il Torino e ha trovato più stabilità in difesa. Nel mercato di riparazione, però, potrebbe arrivare un mediano. “Secondo me, la Juventus andrà a prendere un centrocampista. Sapevano che Pogba non sarebbe tornato al 100%, ma quel 70/80% lo poteva dare e se lo aspettavano. Se le cose andranno bene, a gennaio investiranno su un rinforzo lì in mezzo”.

Riguardo alla possibilità di vedere Guardiola in Italia, Ravanelli è scettico. “Dopo aver vinto tante Champions League Guardiola potrebbe ripartire da una nuova avventura, però deve andare in una squadra pronta a ricostruire le sue fondamenta con uno staff ampio e certi giocatori. Bisogna vedere se per esempio le due milanesi in futuro potranno farlo”.

Nonstante il pareggio contro il Bologna, Ravanelli crede che quest’anno l’Inter sia più forte del Napoli. “L’Inter mi sta impressionando per come gioca, è una squadra anche rabbiosa. Ha avuto un inizio talmente folgorante… Poi, nella ripresa contro il Benfica, non ho mai visto l’Inter giocare così bene: il Benfica non è mai uscito dalla sua metà campo. Contro il Bologna c’è stata qualche ingenuità ma, secondo me, l’Inter resta atomica. Io ho sempre detto che Lautaro è il vero capitano di questa squadra, da quando ha preso la fascia c’è stato cambiamento incredibile“.

“Lukaku sembrava insostituibile per i tifosi, che ti dicevano che con lui si partiva subito sopra di un goal, ma l’Inter sta ancora in piedi: Lautaro ha un peso molto importante e Thuram è un grande acquisto”, ha concluso l’intervistato.