Gratta e vinci, l’incontro con la dea bendata lungo il viaggio on the road

Gratta e vinci, si è imbattuto nella dea bendata durante la sua avventura on the road: la vita del campeggiatore è cambiata da così a così.

Entrare in contatto con la natura e dormire all’aria aperta è qualcosa di impareggiabile. E lo sa bene un certo campeggiatore che, nei giorni scorsi, nel bel mezzo della sua avventura on the road, ha visto cambiare la sua vita da così a così. Il tutto per una decisione dell’ultimo momento che si è rivelata, a conti fatti, piuttosto lungimirante.

L’uomo si trovava nel territorio del Maryland meridionale e aveva individuato un posto perfetto in cui trascorrere la notte. Si era però accorto, dopo diversi giorni di viaggio, di aver bisogno di provviste per affrontare i giorni a venire. E così, si era recato presso il Grinder’s Liquors, nelle immediate vicinanze del luogo in cui aveva deciso di campeggiare, per fare rifornimento di cibo e altre cose. Dopo aver comprato il necessario per godersi i suoi giorni nel Maryland, aveva deciso di investire un piccolo extra nell’acquisto di un biglietto della lotteria istantanea.

La sua scelta era ricaduta su un Gratta e vinci del prezzo di 30 dollari. Aveva poi lasciato il negozio e fatto ritorno presso la sua “base”, immersa nella natura. C’è un motivo ben preciso se, fra tanti biglietti in commercio, aveva deciso di comprarne proprio uno della serie $100,000 Ca$h.

Gratta e vinci, sosta fortunata: premiato il campeggiatore

Quel tagliando era nuovo, avendo debuttato, la lotteria istantanea ad esso associata, il 18 settembre scorso. Metteva in palio dei premi piuttosto ghiotti, 65 dei quali del valore di 100mila dollari. Nella peggiore delle ipotesi, avrebbe potuto vincere una somma compresa tra i 30 e i 5mila dollari, ragion per cui aveva pensato che fosse il caso di provare.

La serie, che dal momento del suo debutto era subito entrata nella classifica dei 40 Gratta e vinci più popolari nel Maryland, lo ha premiato. Il campeggiatore, che nella vita di tutti i giorni è un imprenditore, ha vinto grazie ad esso il premio più alto in palio: sì, avete capito bene, ha portato a casa la bellezza di 100mila dollari.

Per assicurarsi che stesse accadendo tutto per davvero, aveva dovuto scaricare l’app della lotteria del Maryland e scansionare il codice. Il sistema aveva confermato il suo “sospetto”, ma lui stentava comunque a crederci. Come userà il denaro vinto? Semplice, per continuare a viaggiare in lungo e in largo e per regalarsi qualche altra incredibile avventura tra una sosta e l’altra.