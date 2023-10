Da Alica Schmidt a Kate Doherty: il volto sexy dell’atletica

Alica Schmidt e non solo: sapevi che nel mondo dell’atletica c’è un’altra campionessa dalle curve stratosferiche?

Saltano, corrono, si allenano ogni giorno per dimostrare al mondo che un’atleta non ha limiti. Che la forza di volontà tutto può e che si può sempre migliorare. E poi, nel tempo libero, incantano i loro sostenitori. Lo fanno avvalendosi dei social, raccontando il loro mondo e facendo sfoggio, perché no, dei “frutti” da esso derivanti.

Alica Schmidt è uno dei volti indubbiamente più famosi del mondo dell’atletica, ma non è certo la sola reginetta di questo settore. L’Italia può vantare, tra i suoi tanti esponenti, la magnetica Gaia Sabbatini, che oltre ad essere un vero e proprio portento è anche una ragazza dalla bellezza raggiante. Gli irlandesi, invece, sono magnificamente rappresentati in questa disciplina dall’incantevole Kate Doherty. Molti di voi potrebbero non conoscerla, ma vi basti sapere che, esattamente come la tedesca Alica e l’italiana Gaia, unisce al talento un sex appeal in grado di bucare lo screen. E infatti, queste tre atlete sono state brave a coltivare, oltre che la propria bravura, anche il loro seguito social.

Kate, che al pari delle sue due colleghe ha un fisico scolpito e semplicemente invidiabile, è laureata in ingegneria biomedica al Trinity College di Dublino. La sua passione più grande resta comunque l’atletica, tant’è che è una campionessa internazionale di sprint e ostacoli. Con un occhio sempre attento alle nuove tecnologie e ai social network, su cui si diverte a creare i contenuti più disparati e a mostrarsi in tutta la sua folgorante bellezza.

Non solo Alica Schmidt: il fascino di Kate Doherty buca lo screen

La Doherty vive in Texas, più precisamente ad Austin, e non passa giorno senza che mostri su Instagram qualche spaccato della sua quotidianità. Possiamo quindi ammirarla mentre si allena, con indosso dei completini che avvolgono i suoi muscoli in maniera impeccabile, ma non solo.

Abbondano gli scatti in cui Kate si gode il sole texano in bikini, dando prova di come il suo sport del cuore sia in grado di modellare il corpo e di renderlo assolutamente irresistibile. Le gambe da fenicottero, l’addome d’acciaio e il lato B che sembra sfidare la gravità sono i suoi punti di forza e i follower adorano ammirarla in una veste diversa da quella sportiva.

La riempiono di complimenti ogni volta che possono, alludendo alla sua forma fisica perfetta, al suo fascino indiscutibile e ai suoi outfit, spesso molto sexy. Lei, dal canto suo, si sta allenando per competere alle Olimpiadi del 2024 a Parigi: “Sarebbe un sogno, per me. È quello che sto cercando di raggiungere”.