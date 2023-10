Tennis, il bikini è sempre una buona idea | Laccetti e triangolini supersexy

Tennis, il bikini fa fatica a contenere le sue curve esplosive: questo scatto è una vera e propria calamita per like e commenti.

Di tempo da trascorrere in compagnia l’una dell’altra non ne hanno molto. Una delle due, d’altra parte, è sempre in giro per il mondo a rincorrere tornei e punti in ottica ranking. L’altra, invece, in linea di massima, trascorre la maggior parte del tempo nel luogo in cui sono nate e cresciute, ossia il Canada.

Benché la lontananza non giochi a loro favore, le sorelle Bouchard sono comunque una cosa sola. Sono gemelle, oltretutto, perciò è del tutto normale che il loro legame vada al di là della distanza e di tutto il resto. Ecco spiegato, quindi, perché ogni volta che Eugenie e Beatrice si incontrano, sembrano essere al settimo cielo. Quando sono insieme, non perdono un solo istante: sanno bene che il tempo che hanno a disposizione, proprio perché poco, è preziosissimo. Perciò, fanno di tutto per spassarsela e per recuperare il tempo perduto, onde evitare che il loro legame si allenti.

Ogni loro incontro, come se non bastasse, regala ai rispettivi follower delle due ragazze innumerevoli sorprese. La reginetta del tennis e la sua gemella insieme fanno faville. Genie, la più famosa tra le due, è una bomba, ma in coppia con la sua “sosia” lo spettacolo è doppio. A prova di coronarie, se vogliamo.

Tennis, la gemella di Genie Bouchard in bikini è uno schianto

La Bouchard del tennis ha ufficializzato, proprio nei giorni scorsi, la sua storia d’amore con Jack Brinkley-Cook. Si è a lungo parlato di questa relazione, nelle ultime settimane, ma anche Beatrice ha trovato il modo di calamitare l’attenzione dei follower e di fare in modo che i riflettori venissero puntati su di lei.

Non sembrerebbe esserci alcun flirt all’orizzonte per lei, ma poco importa. L’ultima foto che ha postato sui social ha fatto molto più rumore di quanto non ne avrebbe fatto la notizia di un ipotetico fidanzamento, ragion per cui i follower sono contenti lo stesso. Eccome, se lo sono. Questo scatto, d’altra parte, è quanto di meglio potessimo sperare di ammirare sui social network.

La gemella di Genie Bouchard è in bikini. E, considerando quanto esplosive siano le sue curve, potete solo immaginare quanto questo scatto risulti piccante. La bella Beatrice è esplosiva, irresistibile. Una vera e propria calamita per like e commenti che, non a caso, sono piovuti sulla sua pagina Instagram non appena questo scatto è comparso nel feed dei suoi aficionados.