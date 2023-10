Tennis, dna infallibile: curve da paura moltiplicate per tre

Tennis, è proprio vero che buon sangue non mente: sono una più bella dell’altra e questa foto ne è la dimostrazione.

Una gioca a tennis da sempre, da quando è stata in grado di impugnare correttamente la sua prima racchetta. L’altra è una cavallerizza e sa fare magie, ogni volta che sale in sella ad un cavallo. L’ultima ama a sua volta l’equitazione, ma il suo mondo ruota inevitabilmente attorno al tennis.

Hanno passioni, caratteri e temperamenti completamente diversi l’una dall’altra, eppure c’è un filo invisibile che le unisce e che le tiene sempre insieme. Perché non sono solo cugine, come dice il loro stato di famiglia, ma praticamente sorelle. Sono talmente unite e complici da sembrare addirittura, in alcuni casi, una cosa sola. Siete curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? Beh, eccovi accontentati. Il trio delle meraviglie in questione è quello composto da Ajla Tomljanovic, una tra le giocatrici più forti del circuito Wta, e dalle due cugine, Cilia e Nina Ghaibi. L’ultima di esse è una wag, nella misura in cui fa coppia fissa, da tempo ormai immemore, con il campione canadese Felix Auger-Aliassime.

Le tre ragazze, dicevamo, sono molto unite. Si vogliono un bene dell’anima e fanno di tutto, durante l’anno, per darsi appuntamento in qualche parte del mondo, conciliare gli impegni di tutte e concedersi qualche giorno di relax insieme. Lo scorso anno, a fine stagione, erano “scappate” insieme in Marocco, per una vacanza all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. Ma c’è qualcos’altro ancora, che unisce queste tre cugine.

Tennis, un trio di fuoco e un mare di like

Ajla, Cilia e Nina, converrete con noi, sono una più bella dell’altra. A dimostrazione del fatto che buon sangue non mente e che il dna, in alcuni casi, è assolutamente infallibile. Nel loro, quanto meno, lo è di certo, visto e considerato che sono tutte così affascinanti da perdere la testa.

Mentre la Tomljanovic cerca di racimolare qualche punto utile in ottica ranking, dopo aver saltato la stagione quasi per intero per via di un infortunio, le due sorelle si trovano a Bodrum. Lì, nelle scorse ore, sono state immortalate in una fotografia che rende ancor più l’idea di quanto siano affascinanti le cugine dell’altrettanto bella Ajla, in precedenza fidanzata con Matteo Berrettini.

Nina e Cilia indossano due abiti aderentissimi che avvolgono le rispettive curve in maniera deliziosa. E che hanno due corpetti talmente stretti da strizzarne, letteralmente, i décolleté. Una doppia visione che, quello è poco ma sicuro, avrà fatto girare la testa ai loro fan.