Tennis, voglia d’estate e di like: la sirena in bikini manda Instagram in tilt

Tennis, più che un’atleta sembra una modella: in bikini tra gli scogli è sexy da morire e ha mandato i social in tilt.

Non sapevano come sarebbe andata. Se potesse funzionare o meno. Non si sono fatti intimorire da dubbi e incertezze, però, e si sono tuffati a capofitto in questa relazione, certi che i sentimenti che provavano l’uno per l’altra fossero talmente forti da garantire il successo della loro storia.

E avevano ragione, Anastasia Potapova e Alexander Shevchenko. Gli impegni dovuti al tour non hanno minimamente scalfito il loro amore. Anzi, la passione comune per il tennis lo ha reso addirittura più solido, se possibile. Non ci è voluto molto, quindi, prima che capissero di voler trascorrere il resto della vita insieme. A maggio, quando avevano ufficializzato la loro frequentazione, avevano ammesso che andava avanti già da sei mesi. Adesso, a meno di un anno di distanza dall’inizio di tutto, sono già promessi sposi. Lui le ha messo un diamante al dito qualche settimana fa, promettendole amore eterno. Convoleranno presto a nozze, quindi, nell’entusiasmo generale. Già, perché gli amori nati sotto rete, per un motivo o per un altro, vengono sempre accolti positivamente da quanti seguono lo sport.

La foto in cui annunciavano il loro fidanzamento ufficiale, non a caso, aveva riscosso un gran numero di like e di commenti. Molti colleghi, tra cui Cobolli, Ostapenko, Saville, Kalinskaja e Bjorklund si erano precipitati sui profili dei piccioncini per far loro gli auguri, a riprova del fatto che questa coppia piace e che la notizia del loro imminente matrimonio ha messo tutti d’accordo.

Tennis, la promessa sposa in bikini è sexy da morire

I due tennisti hanno deciso di fare il grande passo in un momento estremamente positivo per entrambi, tra le altre cose. La bella Anastasia, per gli amici Ana, ha raggiunto il suo best ranking qualche settimana fa, portandosi in 21esima posizione. Alexander, dal canto suo, è entrato in top 100, ed è ora 84esimo al mondo.

Stanno attraversando una fase felice, insomma. E con essi i loro fan, che nelle scorse ore hanno avuto il privilegio di ammirare la promessa sposa in una mise assolutamente eccezionale. La Potapova si è concessa una piccola vacanza al mare e si è fatta fotografare con indosso un bikini spaziale.

Nello scatto posa tra gli scogli, con il suo bel costume azzurro da sirena, ed è sexy da morire. Un modello succinto che le calza a pennello e che valorizza alla perfezione il suo fisico da indossatrice. Una foto, insomma, a prova di like.